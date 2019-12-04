Вероятен рост нефти в район чуть выше $63 - Алор Брокер

Вероятен рост нефти в район чуть выше 63 долларов за баррель, говорится в комментарии Алор Брокер.

Все внимание будет приковано к начинающемуся в четверг саммиту ОПЕК+. Теперь интригой является не продление соглашения по конец первого полугодия следующего года, а будет ли хотя бы вынесен на обсуждение участников вопрос о сокращении на 400 тыс. баррелей в сутки квот на добычу.

"Однако возлагать большие надежды на данное мероприятие не следует. По его итогам мы, скорее всего, увидим коррекцию в ценах, глубина которой будет зависеть не столько от принятых решений, сколько от комментариев высокопоставленных нефтяных чиновников. Пока же рост нефти в район чуть выше 63 долларов за баррель очень вероятен", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

"Черное золото" в среду утром получило поддержку от Американского института нефти, сообщившем о снижении запасов на 3,7 млн баррелей. Консенсус-прогноз предполагает сокращение на 1,7 млн. Если данные Минэнерго также покажут снижение запасов больше прогноза, то до первой цели роста нефть может дойти уже в среду вечером, считает Алексей Антонов.