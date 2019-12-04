Рынок может продолжить коррекцию в сторону поддержки 2800-2820 пунктов по индексу Мосбиржи - "Открытие Брокер"

Внешний фон остаётся негативным. Во вторник индекс Мосбиржи закрыл день ниже отметки 2900 пунктов, что подтверждает краткосрочную негативную тенденцию. После тревожных заявлений Китай и США пока не спешат успокаивать рынки, что усиливает ожидания срыва текущего цикла переговоров. Соответственно, торговая война продолжается и продолжается её разрушительное влияние на мировую экономику. На этом фоне, указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, российский рынок может продолжить коррекцию в сторону поддержки 2800-2820 пунктов по индексу Мосбиржи.