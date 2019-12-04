Нефть дорожает на данных API

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть растут в среду.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник, хотя и несколько сократили первоначальные потери, на фоне опасений возможной отсрочки торгового соглашения США и Китая, вызванных соответствующими заявлениями президента Дональда Трампа.

Трамп заявил в ходе пресс-конференции в Лондоне, где проходит саммит НАТО, что у него "нет дедлайна" для заключения торгового соглашения с Китаем.

Глава Белого дома отметил, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года.

Инвесторов беспокоят и другие инициативы администрации Трампа в сфере внешней торговли. В понедельник он сообщил о восстановлении заградительных пошлин на стальную и алюминиевую продукцию из Аргентины и Бразилии. Президент высказал недовольство ослаблением национальных валют этих стран, которое делает их поставки в Штаты более конкурентоспособными.

Также в понедельник стало известно, что США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд. В частности, под пошлины могут подпасть игристое вино, сыр, косметика и сумки. Этот шаг станет ответом на французский цифровой налог, "дискриминирующий" американские компании, говорится в докладе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Трамп подтвердил во вторник, что Вашингтон и Париж обсуждают вопрос о введении пошлин на некоторые товары из Франции. Между тем министр экономики и финансов Франции Брюно ле Мэр назвал угрозы США о введении пошлин неприемлемыми и заявил, что Евросоюз готов принять ответные меры.

Усиление неопределенности в мировой торговле оказало давление на акции компаний, которые наиболее подвержены рискам, связанным с торговой войной. Цена бумаг Caterpillar Inc. упала на 2%, акции Apple Inc. подешевели на 1,8%. Индекс PHLX Semiconductor, который рассчитывается Филадельфийской биржей и объединяет акции производителей полупроводников, снизился на 1,5%.

Котировки акций Cleveland-Cliffs Inc., крупнейшего в Северной Америке производителя железорудных окатышей, упали на 10,7%, на фоне новостей о приобретении компанией американского сталелитейного холдинга AK Steel Holding Corp. примерно за $1,1 млрд. Бумаги AK Steel подорожали на 4,2%.

Цена акций Lands End Inc. подскочила на 30%, поскольку ритейлер отчитался о росте прибыли, валовой маржи и сопоставимых продаж в третьем квартале, хотя его выручка снизилась в годовом выражении.

Акции PepsiCo Inc. потеряли в цене 0,3% после того, как американский производитель безалкогольных напитков объявил о планах приобрести компанию BFY Brands, производителя закусок PopCorners. Сумма сделки не раскрывается.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов во вторник опустился на 280,23 пункта (1,01%) и составил 27502,81 пункта, продемонстрировав максимальное однодневное падение с 8 октября. В ходе сессии индикатор терял вплоть до 458 пунктов.

Standard & Poor's 500 снизился на 20,67 пункта (0,66%) - до 3093,20 пункта.

Nasdaq Composite потерял 47,34 пункта (0,55%) и завершил сессию на отметке 8520,64 пункта.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду, после того как президент США Дональд Трамп дал понять, что готов подождать еще год перед тем, как заключить торговое соглашение с Китаем.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 1%, китайский Shanghai Composite потерял 0,4%, южнокорейский KOSPI - 0,7%, гонконгский Hang Seng - 1%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,6%.

Трамп заявил во вторник на пресс-конференции в Лондоне, где проходит саммит НАТО, что у него "нет дедлайна" для заключения торгового соглашения с КНР.

Глава Белого дома отметил, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года.

Напряженность в торговых отношениях США и Китая может еще больше усилиться в связи с принятием Палатой представителей американского Конгресса законопроекта, требующего от Трампа ужесточения политики в отношении Пекина по проблеме Синьцзяна.

Законопроект, за который во вторник проголосовали 407 законодателей при одном против, требует от президента США осудить злоупотребления и репрессии в отношении мусульманских нацменьшинств, в частности, уйгуров, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.

Документ предусматривает введение санкций против высокопоставленных китайских чиновников, в том числе против члена политбюро ЦК Компартии Китая, секретаря комитета КПК СУАР Чэнь Цюаньго.

Пекин решительно отвергает выдвигаемые обвинения в нарушении прав человека в Синьцзяне и рассматривает даваемые США оценки ситуации в СУАР как грубое вмешательство во внутренние дела Китая, заявили китайские представители.

Ранее принятый США закон "О правах человека и демократии в Гонконге" уже вызвал крайне негативную реакцию в Пекине. В качестве ответной меры Китай запретил заходы в Гонконг американских военных кораблей.

Принятие закона по Синьцзяну станет новым витком обострения отношений между двумя станами и может оказать серьезное негативное влияние на китайско-американские переговоры по торговле, считают наблюдатели.

"Пока обе стороны не умерят свою воинственную риторику, рынки продолжат терять наблюдавшийся ранее оптимизм, - отмечают аналитики DBS Group. - Торговая война будет ключевым фактором для настроений в ближайшие несколько недель".

Инвесторов беспокоят и другие инициативы администрации Трампа в сфере внешней торговли. В понедельник президент США сообщил о восстановлении заградительных пошлин на ввоз в страну стальной и алюминиевой продукции из Аргентины и Бразилии.

Кроме того, США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд. Этот шаг будет предпринят в ответ на французский цифровой налог, "дискриминирующий" американские компании, говорится в докладе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Давление на рынки в среду также оказали данные о том, что темпы экономического роста в Австралии в третьем квартале 2019 года замедлились относительно предыдущего квартала, хотя немного ускорились в годовом выражении.

Объем ВВП в июле-сентябре увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,7% в годовом выражении, по данным Бюро статистики страны (Australian Bureau of Statistics, ABS). Во втором квартале, согласно пересмотренным данным, австралийский ВВП вырос на 0,6% относительно предыдущего квартала и на 1,6% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Таким образом, экономика страны пока не смогла набрать рост, несмотря на снижение базовой процентной ставки Резервным банком Австралии (RBA) до рекордно низкого уровня.

Статданные из Китая, обнародованные в среду, указали на ускорение темпов роста деловой активности в сфере услуг КНР. Индекс менеджеров закупок (PMI) сферы услуг, рассчитываемый Caixin Media, в ноябре поднялся до 53,5 пункта с октябрьских 51,1 пункта. Это максимальный показатель с апреля 2019 года.

Сводный индекс активности в промышленном секторе и сфере услуг в ноябре увеличился до 53,2 пункта с 52 пунктов месяцем ранее.

Акции японской Fast Retailing подешевели на 4,9%, после того как компания, управляющая сетью магазинов одежды Uniqlo, сообщила о падении продаж в ноябре более чем на 5% в годовом выражении. Цена бумаг Honda и нефтекомпании Inpex снизилась на 0,3% и 1,4% соответственно.

В Гонконге дешевеют бумаги технологической компании Sunny Optical (-3,1%), а также девелоперов China Overseas Land & Investment (-2,9%) и New World Development (-2%), в Южной Корее - акции Samsung (-0,4%).

Котировки акций австралийских BHP и Rio Tinto упали на 2,5% и 2%.

Цены на нефть растут в среду на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США за минувшую неделю.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК составляет $61,29 за баррель, что на $0,47 (0,77%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник цена этих контрактов снизилась на $0,1 (0,16%), до $60,82 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,4 (0,71%) - до $56,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт увеличился в цене на $0,14 (0,25%), до $56,1 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 29 ноября, сократились на 3,72 млн баррелей. Снижение, если оно будет подтверждено официальными данными, станет максимальным с сентября.

Минэнерго США обнародует доклад о запасах энергоносителей за прошлую неделю в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидают снижения запасов нефти в США - первого за шесть недель - на 1,5 млн баррелей.

В центре внимания трейдеров - заседание ОПЕК+, в ходе которого, как ожидается, будет обсуждаться вопрос о недостаточно четком выполнении некоторыми странами условий соглашения об ограничении добычи нефти.

Эксперты рассчитывают, что нефтедобывающие страны смогут договориться о продлении действующего соглашения или даже о дополнительном сокращении добычи. Ранее Ирак сообщил о возможности более глубоких сокращений добычи ОПЕК+.

"Мы вряд ли увидим подъем цен на нефть выше верхней границы текущего торгового диапазона, если ОПЕК и ее союзники не договорятся о дополнительном сокращении добычи", - отмечает аналитик Oanda Эдвард Мойя.

"Не стоит удивляться, если Саудовская Аравия предпримет усилия для обеспечения более высоких цен на нефть. Сейчас слишком многое для них на кону, учитывая приближающееся IPO Saudi Aramco", - цитирует эксперта MarketWatch.