Рынок акций попробует подрасти - Алор Брокер

Рынок акций попробует с утра подрасти, а дальнейшее движение опять будет зависеть от внешнего фона, говорится в комментарии Алор Брокер.

Индекс Мосбиржи пробил поддержку 2910 пунктов и теперь следующей поддержкой выступает отметка 2850 пунктов. Для более сильного снижения причин пока нет. Но они могут появиться позже, отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов, если Штаты введут 15 декабря торговые пошлины в отношении китайских товаров. Пока риторика американского президента свидетельствует, что риски такого развития событий лишь нарастают.

Торги вторника, по мнению специалиста, откроются в "плюсе", так как американские фьючерсы отскакивают от вчерашних минимумов, подрастает и нефть в ожидании новостей с саммита ОПЕК+.

"Пока сложно говорить, насколько сильным будет утренний отскок и во что он выльется дальше, поскольку все опять будет зависеть от внешнего фона. В то же время доллар вчера был стабилен к основным валютам, и это наводит на мысль, что снижение рынков акций носит исключительно эмоциональный характер", - обращает внимание Алексей Антонов.