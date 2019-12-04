Индекс Мосбиржи вернется к 2900 пунктам при сценарии постепенной стабилизации настроений на глобальных рынках - Промсвязьбанк

Российский фондовый рынок завершил торги вторника снижением на 1,3% по индексу Мосбиржи, а коррекция от максимумов ноября к текущему моменту составляет чуть более 4%. Отдельным фактором риска для российских активов может стать голосование в Комитете по иностранным делам Сената США по законопроекту, предусматривающему введение санкций в отношении РФ на следующей неделе, однако пока динамика рынка в большей степени определяется внешним фоном. "При сценарии постепенной стабилизации настроений на глобальных рынках ожидаем возвращения индекса Мосбиржи к отметке 2900 пунктов и ждем публикацию новой дивидендной политики "Газпрома" в четверг", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.