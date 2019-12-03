Рубль вечером развернулся вниз к доллару и евро на фоне возобновившей снижение нефти

Москва. 3 декабря. Доллар и евро перешли к росту на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль развернулся вниз и немного слабеет к бивалютной корзине на фоне возобновившей снижение нефти и опасений за сроки подписания торгового соглашения между США и Китаем.

Курс доллара США составил 64,3 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 12,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,25 руб./EUR1, подорожав на 10,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 11,46 копейки - до 67,42 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз и умеренно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах. Давление на нацвалюту оказала возобновившая снижение нефть и опасения затягивания на неопределенный срок торгового спора США и Китая, вызванные соответствующими заявлениями американского президента Дональда Трампа. Растущие ожидания, что США и Китая близки к промежуточному торговому соглашению, поддерживали цены на нефть с начала октября, а сигналы возможной отсрочки сделки ставят под сомнение возможность роста глобального спроса на нефть в ближайшее время.

Трамп во вторник прокомментировал ситуацию вокруг торговых переговоров с Китаем. Американский президент дал понять, что готов подождать еще один год перед тем, как заключить торговое соглашение с КНР, поставив под сомнение вероятность достижения договоренностей по первому этапу сделки в течение нескольких недель, пишет агентство Bloomberg.

"У меня нет крайнего срока", - сказал он журналистам в Лондоне в ответ на вопрос о том, хочет ли он заключить соглашение к концу года.

Инвесторов беспокоят и другие инициативы администрации Трампа в сфере внешней торговли. Так, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что Вашингтон может ввести импортные пошлины со ставкой до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд в ответ на "цифровой налог" Франции, дискриминирующий американские компании.

В понедельник Трамп сообщил о восстановлении заградительных пошлин на ввоз в страну стальной и алюминиевой продукции из Аргентины и Бразилии. Глава государства высказал недовольство обесцениванием национальных валют этих стран, что делает их поставки в Штаты более конкурентоспособными.

Минфин предложил ЦБ РФ схему, которая призвана нейтрализовать влияние предстоящих инвестиций из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на механизм бюджетного правила. Ведомство считает оправданным сокращение ЦБ объема покупок валюты на рынке в рамках бюджетного правила на сумму, эквивалентную инвестициям из ФНБ.

"У ЦБ есть свои покупки вне рамок бюджетного правила сейчас, так называемые докупки, которые он не покупал осенью (2018 года - ИФ). Мы обсудим с ЦБ на тему компенсации за счет этих докупок того, что нужно было бы приобрести российскую валюту для целей финансирования российских проектов. Соответственно, они друг друга "занеттируют", таким образом, на рынке останутся только покупки в рамках бюджетного правила, что существенно упростит понимание рыночных участников. Это пока не решение, мы просто обсуждаем это с ЦБ", - рассказал замглавы Минфина Владимир Колычев.

Регулярные покупки валюты в рамках бюджетного правила, по словам Колычева, "как были, так и останутся".

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" портфельный менеджер компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин, на торгах вторника рубль демонстрирует слабую динамику в основных парах, так как каких-либо выраженных драйверов движения на рынке нет.

"Ключевой курсообразующий фактор для рубля - цены на нефть и бюджетное правило - пока остаются неизменными. Второй драйвер волатильности нацвалюты - приток и отток капитала, они также пока остаются невыраженными с точки зрения объема и направления. Не исключено, что какая-нибудь тенденция оформится ближе к заседанию Банка России в пятницу, 13 декабря. Пока же рубль находится в точке бифуркации. Либо пока не начнут оказывать более заметное влияние цены на нефть в связке с бюджетным правилом, либо - притоки и оттоки капитала. В краткосрочной перспективе рубль продолжит демонстрировать нейтральную динамику", - полагает Нигматуллин.

"Президент США Трамп находится в Лондоне по случаю встречи в рамках НАТО. Однако военные вопросы далеко не единственные в сфере его внимания. В ответ на вступление в силу цифрового налога во Франции он объявил о том, что ряд товаров из этой страны могут быть обложены пошлинами до 100%. Речь идет об объеме около $2,4 млрд. Кроме того, рынкам сильно не понравилось то, что он вдруг заговорил о возможности отложить торговое соглашение с Китаем до периода после грядущих президентских выборов. В свою очередь, позитивом для рубля может стать решение Минфина и ЦБ РФ сократить отложенные покупки валюты. Ведомство предлагает приостановить операции, а неиспользованные средства учитывать в качестве зачета будущих трат ФНБ. Речь идёт об объеме около 1 трлн рублей, которые еще не были реализованы ЦБ РФ", - подчеркнул аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Российской валюте удалось удержать позицию, несмотря на снижение аппетита инвесторов к риску, а также негативной динамике на рынке энергоносителей. При этом доллар продолжает удерживать позиции выше 64 руб./$1 - уровня, выступающего ближайшей поддержкой. Это открывает американской валюте дорогу в район отметки 65 руб./$1, которая является ближайшим сопротивлением. И если сегодня рубль смог проигнорировать внешний фон, то в случае ухудшения настроений на внешних площадках в ближайшие сессии давление на национальную валюту может усилиться, а доллар попытается сделать шаг в сторону 64,5 руб./$1", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"Рублевые пары стоят как приклеенные. Здесь явно не хватает весомых аргументов для того, чтобы начать направленное движение. Это может быть, например, резкое колебание в "евро-долларе" или, скажем, смена настроений в нефти. Но пока - тишина. Доллар стабилен возле 64,2 руб./$1 и может провести ближайшие сутки в пределах 64,05-64,35 руб./$1, евро неплохо смотрится около 71,15 руб./EUR1 и способен проторговаться в среду в коридоре 70,95-71,35 руб./EUR1", - отмечает старший аналитик "Информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК снизилась на 0,36% - до $60,7 за баррель. Фьючерсы на WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,34% - до $55,77 за баррель.

Страны ОПЕК+ на этой неделе проведут очередную встречу, в ходе которой, как ожидается, будут обсуждать вопрос о недостаточно четком выполнении некоторыми странами условий соглашения об ограничении добычи нефти.

Эксперты рассчитывают на то, что нефтедобывающие страны смогут договориться о продлении действующего соглашения или даже о дополнительном сокращении добычи. В минувшее воскресенье Ирак сообщил о возможности более глубоких сокращений добычи ОПЕК+.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 4 декабря на 26,96 копейки, до 64,1401 руб./$1, и увеличил курс евро на 8,78 копейки, до 71,0608 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 22,87 копейки по отношению к понедельнику и составил 64,1321 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:01 МСК уменьшился на 18,76 копейки и составил 64,1479 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 14,586 млн, из которых $559,61 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 454,976 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 14,13 копейки по отношению к понедельнику, до 71,0278 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 12,69 копейки и составил 71,0572 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR585,199 млн, из которых EUR200,855 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR384,334 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 3 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 218,7 млрд рублей (при лимите 1 трлн 390 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 218,7 млрд рублей) в среднем по ставке 6,46% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 26 ноября, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 630 млрд рублей (при лимите 1 трлн 630 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 651,5 млрд рублей) в среднем по ставке 6,47% годовых.

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая увеличилась на 2 базисных пункта - до 6,66% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 6,68% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с понедельником - 6,73%, 6,78% и 6,81% годовых соответственно.