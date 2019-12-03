Рынок акций РФ упал к уровням конца октября по индексу МосБиржи на внешнем пессимизме, вырос Норникель

Москва. 3 декабря. Рынок акций РФ во вторник упал к уровням конца октября по индексу МосБиржи на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры на новостях, что Вашингтон возвращает заградительные пошлины на ввоз в страну стальной и алюминиевой продукции из Аргентины и Бразилии, а также из-за возобновившей снижение нефти; лучше рынка выглядели акции "Норникеля", "Полюса" и Polymetal в качестве защитных активов на фоне роста драгметаллов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2883,48 пункта (-1,3%), индекс РТС - 1414,06 пункта (-1,3%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,3%.

Доллар подрос до 64,24 рубля (+0,07 рубля).

Подешевели рублевые акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-3,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-2,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,3%), "Мосбиржи" (-2,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-2,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,7%).

Подросли бумаги Polymetal (+2,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,6%), "Норникеля" (+1,2%, до 17,304 тыс. рублей).

Фондовые индексы в США в понедельник снизились на 0,9-1,1% - максимальными темпами за 8 недель. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре опустился до 48,1 пункта при прогнозах роста до 49,2 пункта с октябрьских 48,3 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует об ухудшении деловой активности в указанном сегменте экономики, выше 50 пунктов - о ее росте. Показатель находится ниже этой ключевой отметки уже четыре месяца подряд.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон возвращает заградительные пошлины на ввоз в страну стальной и алюминиевой продукции из Аргентины и Бразилии. Он высказал недовольство обесцениванием национальной валюты в этих странах, что делает их поставки в США более конкурентоспособными.

Также Трамп призвал Федеральную резервную систему принять меры с тем, чтобы другие страны больше не могли пользоваться преимуществом сильного доллара, занижая курсы своих валют.

Во вторник на фоне опасений по поводу американских пошлин на товары из ряда стран снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, но китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%), опускается Европа (CAC 40, FTSE просели на 1,1-1,7%, немецкий DAX сократил прирост до 0,3%), продолжился откат в США (индекс S&P 500 теряет 1,2%).

Кроме того, США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд в ответ на французский цифровой налог, "дискриминирующий" американские компании, говорится в докладе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Торговое представительство опубликовало уведомление в Федеральном реестре с предварительным перечнем французских продуктов, которые могут облагаться пошлинами, включая игристое вино, сыр, косметику и сумки.

Нефть после дневного роста перешла вечером к снижению; цена Brent к 18:50 МСК опустилась на $0,4 ниже уровня суточной давности. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $60,65 за баррель (-0,4% и +0,7% накануне), январская цена WTI - $55,74 за баррель (-0,4% и +1,4% в понедельник).

Добыча нефти в странах ОПЕК снизилась на 110 тыс. баррелей в сутки в ноябре, согласно данным Bloomberg.

Позитивом для инвесторов также стали новости о том, что страны ОПЕК+ могут договориться о дополнительном сокращении добычи по итогам заседания на этой неделе. Об этом в воскресенье сообщил Ирак, хотя раньше представители участвующих в соглашении стран сигнализировали о нежелании идти на такой шаг.

Тем временем аналитики ожидают, что статистика по запасам нефти в США за прошлую неделю покажет их сокращение впервые с середины октября. Согласно подсчетам опрошенных Bloomberg экспертов, запасы в стране снизились на 1,5 млн баррелей. Официальные данные будут опубликованы в среду.

Аналитик Альфа-банка Джон Волш отмечает, что слабые данные по обрабатывающему сектору США и угрозы Трампа ввести пошлины на импорт сталелитейной и алюминиевой продукции из Бразилии и Аргентины вызвали снижение рынков.

Нефть пыталась расти на фоне сообщений, что Саудовская Аравия может настоять на увеличении квоты по снижению добычи с 1,2 млн б/с до 1,6 млн б/с с целью повысить привлекательность IPO Aramco. Тем не менее, рынок акций остается под давлением негативного внешнего фона, так как возникают новые серьезные торговые конфликты - между США и Бразилией, США и Аргентиной, США и Францией. Можно ожидать дальнейшего снижения акций технологических компаний на фоне планов Франции повысить налоги и ужесточить регулирование мировых технологических гигантов, с одной стороны, и угроз США ввести ответные меры, с другой.

Перспективы мировых рынков акций в целом не вызывают оптимизма, учитывая, что приближается 15 декабря, срок введения пошлин США на китайские товары. Китайские государственные СМИ заявили о том, что в самое ближайшее время правительство опубликует список ненадежных компаний, что может привести к санкциям против американских компаний. Торговые переговоры между США и Китаем все больше заходят в тупик на фоне американо-китайских споров о правах человека в связи с ситуацией в Гонконге и Синьцзяне, отмечает Волш.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, настроения рынков вновь были подпорчены событиями глобальной торговой войны - президент США объявил о возвращении импортных пошлин для Аргентины и Бразилии, а также о пошлинах на $2,4 млрд для Франции в ответ на цифровой налог. Кроме того, в рамках пресс-конференции в Лондоне по случаю встречи стран НАТО Трамп заявил, что ему нравится идея отложить заключение торгового соглашения на год - до периода после выборов в США. Пока заявление было сделано в качестве рассуждения на тему, но рынкам это сильно не понравилось, поскольку подобные подсказки могут сигнализировать о росте вероятности провала текущего переговорного цикла.

Все это явно не способствует покупке риска, хотя на российском рынке спросом пользовались бумаги, связанные с производством драгоценных металлов. Среди самых слабых бумаг преобладали металлурги и представители электроэнергетики. В агентстве Moody's полагают, что в 2020 году продолжится падение рентабельности производителей стали. Прежде всего, это коснется азиатских сталеваров. В ближайшие 12-18 месяцев Moody's не ждет роста поставок сталелитейной продукции в азиатском регионе.

Нефть продолжают поддерживать новости о том, что Саудовская Аравия предлагает расширить ограничения добычи на 400 тыс. б/с - до 1,6 млн б/с. Впрочем, как заявляет министр энергетики РФ Александр Новак, РФ пока не финализировала свою позицию. Глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов считает неразумным сокращать добычу в зимний сезон. Особенно это актуально для России. В Goldman Sachs обновили свои ожидания на 2020 год и полагают, что средняя цена нефти Brent составит $60 за баррель.

Внешний фон пока не позволяет говорить о том, что российский рынок может возобновить рост. С другой стороны, чем ниже индексы, тем ощутимей доходность рынка. Индекс МосБиржи не смог удержать отметку 2900 пунктов, что усиливает сигналы на продажу, отмечает Кочетков.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, поводом к распродажам на рынках послужили опасения относительно ситуации в мировой торговле - активация торговых войн оказала существенное влияние на аппетит инвесторов к риску и привела к волне продаж в широком спектре активов. Индекс МосБиржи отступил ниже поддержки 2920 пунктов, что открывает ему дорогу в район 2840-2850 пунктов. При этом отметка 2840 пунктов в текущий момент выступает ближайшей поддержкой для индекса.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что настроения на рынках стремительно ухудшились после комментариев Трампа журналистам перед саммитом НАТО. Американский президент заявил, что в некотором смысле не против подождать с заключением торговой сделки с Китаем до выборов в США в следующем году. Кроме того, Трамп пригрозил новыми пошлинами на импорт ряда товаров из Аргентины, Бразилии и Франции. Индекс S&P 500 на этом фоне приближается к краткосрочной поддержке 3065 пунктов, преодоление которой может направить его к 3020 пунктам.

Кроме того, президенты США и Франции обменялись взаимными угрозами, связанными с ужесточением пошлин и налогов на деятельность ряда компаний. Нефтяные цены просели на фоне неуверенности инвесторов в перспективах скорого заключения торговой сделки США-КНР и исхода заседания ОПЕК+. Ближайшей поддержкой для котировок Brent выступает уровень $60,3 за баррель. В среду на рынке будут отыгрывать еженедельные данные Американского института нефти и Минэнерго США по запасам. Отчеты, по средним ожиданиям, покажут сокращение запасов "черного золота" на 1,7 млн баррелей - это умеренно позитивно для цен.

Индексы МосБиржи и РТС опустились ниже краткосрочных поддержек 2900 и 1420 пунктов. Такая динамика - негативный для краткосрочных "быков" сигнал, указывающий на опасность ускорения падения и движения в район 2840 и 1390 пунктов соответственно. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 2860-2910 пунктов.

По словам главного аналитика компании "БКС Премьер" Антона Покатовича, до объявления рыночной стоимости Saudi Aramco остается всего два дня, в то время как нефтяные котировки корректируются вниз, не выдерживая разнонаправленности вербальных интервенций на рынке.

Основным поводом для коррекции цен могли стать заявления саудовских представителей о том, что королевство устало "тянуть" ОПЕК+ только за счет своего масштабного превышения квот по объемам сокращения нефтедобычи. Не в пользу нефтяных котировок выступает и торговая риторика США и Китая последних дней - после подписания закона о демократии в Гонконге ожидалось, что напряженность в отношениях сторон может возрасти и вернет некоторое давление на рисковые активы, включая нефть.

Саудиты сделали заявления о недовольстве положением дел, при котором требования ОПЕК+ во многом выполняются за счет усилий королевства, и можно предположить, что данные заявления по большей части являются манипуляцией как рыночными настроениями, так и ценовой конъюнктурой. Сделка ОПЕК+ остается необходимой Саудовской Аравии не только для успешного размещения акций своей нефтяной компании, но и для продолжения курса текущего руководства страны, направленного на масштабную модернизацию экономики. Не исключено, что данные заявления были сделаны с подачи главы Минэнерго Саудовской Аравии принца Абдулазиз бин Салмана, являющегося фактически политическим оппонентом наследного принца Мохаммеда бен Салмана, который, напротив, выступает основным "локомотивом" сделки ОПЕК+.

Несогласованность в позициях держателей саудовских финансовых ресурсов (Мохаммед) и политических элит, формирующих "нефтяную" политику королевства (Абдулазиз), продолжает вызывать у рынка особые тревоги, которые могут стать фактором не в пользу удачного размещения акций Saudi Aramco. Тем временем рынки получили от новостного фона нефтяного рынка еще один повод для раздумий. По информации Reuters, экспортеры рассматривают вариант увеличения объемов сокращения добычи на 400 тыс. б/с, до общего уровня в 1,6 млн б/с (против 1,2 млн б/с, закрепленных текущими условиями сделки). Не стоит расценивать данную информацию как полностью релевантную, она также может иметь характер манипуляций рыночными настроениями, считает аналитик.

Тот факт, что нефтяным котировкам не удалось продемонстрировать значительное восстановление после вербальных интервенций, может указывать на усиление сомнений участников рынка в отношении устойчивости ценовой конъюнктуры нефти в ближайшей перспективе. На неделе цены Brent могут просесть к $60 за баррель и ниже. На заседании ОПЕК+ 6 декабря в таком случае экспортеры, вероятно, будут максимизировать усилия для возвращения котировок к росту, считает Покатович.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-14,2%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-11,2%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-4,6%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-3,9%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-2,9%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (-3,7%).

Подорожали "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+11,9%), акции ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+4,6%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+4%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+3,9%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,6%), "префы" банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (+3,4%), ПАО "Северо-Западное пароходство" (MOEX: SZPR) (+1,8%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 56,001 млрд рублей (из них 18,949 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" ).