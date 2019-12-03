Цены евробондов РФ во вторник вновь подрастают вслед за UST на фоне бегства инвесторов от риска

Москва. 3 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник вновь подрастают вслед за американскими казначейскими обязательствами (US Treasuries) на фоне бегства инвесторов от риска в условиях новой волны торговых войн, инициированных президентом США Дональдом Трампом. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 24 базисных пункта по отношению к закрытию 2 декабря и составила 114,03% от номинала, что соответствует доходности 2,68% годовых (снижение на 7 пунктов к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК поднялась относительно итогов 2 декабря на 12 базисных пунктов, составив 100,87% от номинала. Их доходность снизилась на 6 базисных пунктов, до 1,545% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился по сравнению с предыдущим торговым днем всего на 1 базисный пункт, составив 113,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к понедельнику на 53 базисных пункта - до 130,41% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 3,9% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 40 базисных пунктов, до 126,63% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 3,84% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году прибавили в цене на 15 базисных пунктов, подорожав до 110,83% от номинала, что соответствует доходности 2,9% годовых (снижение на 3 пункта к предыдущему дню), а бумаги с погашением в 2023 году подорожали на 3 базисных пункта, до 109,67% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 2,195% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 60 базисных пунктов, поднявшись до 122,5% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 3,91% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 10 пунктов, до 108,55% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 2,975% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций демонстрируют умеренный рост вслед за позитивной ценовой динамикой US Treasuries. В свою очередь спрос на американские казначейские обязательства, которые традиционно выступают в качестве "защитных активов", продиктован бегством глобальных инвесторов от риска из-за возросшей неопределенности с торговыми войнами, инициированными президентом США Дональдом Трампом. На этом фоне мы видим падение мировых фондовых и товарных рынков и одновременный рост спроса на активы "тихой гавани". Снижение же процентных ставок базовых активов толкает вниз доходности и российских долговых бумаг, что ведет к соответствующему повышению их котировок", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке вице-президент управления долговых ценных бумаг и деривативов Альфа-банка Егор Романченко.

В понедельник Трамп заявил, что Вашингтон возвращает заградительные пошлины на ввоз в страну стальной и алюминиевой продукции из Аргентины и Бразилии. При этом он высказал недовольство обесцениванием национальных валют этих стран, что делает их поставки в США более конкурентоспособными. Во вторник же президент США заявил о том, что у него нет крайнего срока для заключения торгового соглашения с Китаем. "У меня нет дедлайна", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции в Лондоне в рамках саммита НАТО. По словам главы Белого дома, которые приводит агентство Bloomberg, сделку с Китаем, возможно, лучше заключить после президентских выборов в США, которые запланированы на ноябрь 2020 года.