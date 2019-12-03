Ухудшение настроений на внешних площадках окажет давление на национальную валюту - Промсвязьбанк

Возможное ухудшение настроений на внешних площадках окажет давление на национальную валюту, доллар попытается сделать шаг в сторону 64,5 рубля, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Основные мировые валюты консолидировались по отношению к рублю на валютной секции "Московской биржи". К окончанию основной сессии доллар и евро теряли в пределах 0,1%, торгуясь в районе 64,2 и 71,1 рубля соответственно.

"Отметим, что российской валюте удалось удержать позицию, несмотря на снижение аппетита инвесторов к риску, а также негативную динамику на рынке энергоносителей. При этом доллар продолжает удерживать позиции выше 64 рублей - уровня выступающего ближайшей поддержкой. Это открывает американской валюте дорогу в район отметки 65 рублей, которая является ближайшим сопротивлением. И если сегодня рубль смог проигнорировать внешний фон, то в случае ухудшения настроений на внешних площадках в ближайшие сессии давление на национальную валюту может усилиться, а доллар попытается сделать шаг в сторону 64,5 рубля", - пишет в комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.