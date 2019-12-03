Доллар может продвинуться в сторону 64,5 рубля - ИК "Велес Капитал"

Дальнейшая эскалация торговых конфликтов поможет доллару продвинуться в сторону 64,5 руб., однако закрепление выше данного уровня не ожидается, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

Инвесторы уходили от риска на фоне дальнейшей эскалации торговых конфликтов, выраженной на этот раз в планах США восстановить пошлины на сталь и алюминий из Аргентины и Бразилии, а также ввести пошлины на товары из Франции в ответ на "цифровой налог" против американских технологических компаний (на что ЕС немедленно пообещал ответные меры). Однако, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, несмотря на преимущественно отрицательную динамику валют EM, рублю удавалось оказывать сопротивление доллару. В частности, еще в первой половине понедельника российская валюта тестировала отметку 64,05 по доллару.

Однако к вечеру американской валюте все же удалось выйти в "плюс" на российском рынке. Ближе к 18:00 мск пара доллар/рубль поднималась выше 64,2 и была близка к обновлению дневного максимума.

"Настроения инвесторов на глобальных рынках остаются достаточно тревожными в свете сохраняющихся противостояний в мировой торговле. Дальнейшая эскалация торговых конфликтов поможет доллару продвинуться в сторону 64,5 руб., однако закрепления выше данного уровня мы пока не ожидаем. Не исключено, что в преддверии предстоящих заседаний ФРС и ЦБ РФ на следующей неделе участники рынка ограничатся выжидательными позициями в диапазоне 64,0-64,5 руб. по доллару", - пишет специалист ИК "Велес Капитал".