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03 декабря 2019 года 18:02
Новостные интервенции на нефтяном рынке вселяют тревоги перед IPO Saudi Aramco - БКС
До объявления рыночной стоимости Saudi Aramco остается всего два дня, в то время как нефтяные котировки корректируются до уровней, близких к 61$, не выдерживая разнонаправленности вербальных интервенций на рынке, говорится в комментарии "БКС Премьер". Основным поводом для коррекции цен, на взгляд главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, могли стать заявления саудовских представителей о том, что королевство устало "тянуть" ОПЕК+ только за счет своего масштабного превышения квот по объемам сокращения нефтедобычи. Не в пользу нефтяных котировок выступает и торговая риторика США и Китая последних дней. "Мы продолжаем считать, что сделка ОПЕК+ остается необходимой Саудовской Аравии не только для успешного размещения акций своей нефтяной компании, но и для продолжения курса текущего руководства страны, направленного на масштабную модернизацию экономики. Не исключаем того, что данные заявления были сделаны с подачи текущего главы Минэнерго Саудовской Аравии принца Абдулазиз бин Салмана, являющегося фактически политическим оппонентом наследного принца Мохаммеда бен Салмана, который, напротив, выступает основным "локомотивом" сделки ОПЕК+. Несогласованность в позициях держателей саудовских финансовых ресурсов и политических элит, формирующих "нефтяную" политику королевства, продолжает вызывать у рынка особые тревоги. Именно данные тревоги, на наш взгляд, могут стать фактором не в пользу удачного размещения акций Saudi Aramco", - отмечает Антон Покатович. Тем временем рынки получили от новостного фона нефтяного рынка еще один повод для раздумий. По информации Reuters, экспортеры рассматривают вариант увеличения объемов сокращения добычи на 400 тыс. барр./сутки до общего уровня в 1,6 млн барр./сутки (против 1,2 млн барр./сутки, закреплённых текущими условиями сделки). "Мы также не расцениваем данную информацию как полностью релевантную и полагаем, что она также может иметь характер манипуляций рыночными настроениями. Данные заявления, по нашим оценкам, резко противопоставляются первым заявлениям (об усталости королевства от перевыполнения сделки) и могут являться индикатором того, что в королевстве усиливается противостояние политических элит. Тот факт, что нефтяным котировкам не удалось продемонстрировать значительное восстановление после поддерживающих вербальных интервенций (о возможном увеличении сокращения добычи еще на 400 тыс. барр./сутки), может указывать на усиление сомнений участников рынка в отношении устойчивости ценовой конъюнктуры нефти в ближайшей перспективе", - пишет специалист "БКС Премьер". "Резюмируя вышеизложенное, если данный набор вербальных интервенций оказал значительное негативное воздействие на рыночные настроения, то первый этап IPO Saudi Aramco может пройти для королевства не столь удачно. В случае реализации данного сценария мы полагаем, что на следующей неделе нефтяные цены продемонстрируют коррекцию к уровням 60$ и ниже. На заседании ОПЕК+ (6 декабря) в таком случае экспортеры, вероятно, будут максимизировать усилия для возвращения котировок к росту", - заключает в комментарии Антон Покатович.
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