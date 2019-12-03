Утренние прогнозы: "боковик" продолжится

В целом, по мнению аналитиков, на отечественном рынке акций сохранится "боковик".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением около 0,1-0,3%, в районе 2915-2930 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2910, 2900 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2940, 2950 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи может перейти в состояние "бокового" движения. Утреннее коррекционное повышение нефтяных фьючерсов и контрактов на фондовые индексы США пока не настолько масштабно, чтобы стимулировать активные покупки в российских акциях".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов акциями в России негативный. Отечественный рынок может начать день в "минусе", а главным вопросом станет удержание отметки 2900 пунктов по индексу Мосбиржи".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон с утра вторника сложился слабо позитивный. Отскакивают американские фьючерсы и нефть. Поэтому в первой половине дня не ждем тестирования поддержки индекса Мосбиржи, наоборот, вероятен небольшой отскок. В целом же "боковик" на рынке акций продолжится. О выходе из него можно будет говорить в случае закрепления индекса Мосбиржи ниже 2900 или выше 2950 пунктов".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Учитывая некоторое ухудшение настроений, индекс Мосбиржи сегодня продолжит проторговывать середину диапазона 2900-2950 пунктов".