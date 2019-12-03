Рынок акций РФ утром просел к 2910 пунктам по индексу МосБиржи вслед за миром, откат сдерживается ростом нефти

Москва. 3 декабря. Рынок акций РФ утром во вторник просел в район 2910 пунктов по индексу МосБиржи на фоне снижения внешних фондовых площадок после известий, что Вашингтон возвращает заградительные пошлины на ввоз в страну стальной и алюминиевой продукции из Аргентины и Бразилии; откат сдерживается растущей нефтью в преддверии заседания ОПЕК+.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2910,47 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1428,76 пункта (-0,3%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,9%.

Доллар стоит 64,17 рубля (-0,01 рубля).

Подешевели рублевые акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "Мосбиржи" (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%).

Подросли бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,2%).

Фондовые индексы в США в понедельник снизились на 0,9-1,1% - максимальными темпами за 8 недель. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре снизился до 48,1 пункта при прогнозах роста до 49,2 пункта с октябрьских 48,3 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует об ухудшении деловой активности в указанном сегменте экономики, выше 50 пунктов - о ее росте. Показатель находится ниже этой ключевой отметки уже четыре месяца подряд.

Подындекс, отслеживающий поступление новых заказов в США, в прошлом месяце рухнул до 47,2 пункта (повторив исторический минимум, который был зафиксирован в августе) по сравнению с 49,1 пункта в октябре. Индикатор занятости опустился до 46,6 пункта с 47,7 пункта.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон возвращает заградительные пошлины на ввоз в страну стальной и алюминиевой продукции из Аргентины и Бразилии. Он высказал недовольство обесцениванием национальной валюты в этих странах, что делает их поставки в США более конкурентоспособными.

Также Трамп призвал Федеральную резервную систему принять меры с тем, чтобы другие страны больше не могли пользоваться преимуществом сильного доллара, занижая курсы своих валют.

Во вторник на фоне опасений по поводу американских пошлин на товары из ряда стран снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, но китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%), в Европе нет единого вектора (FTSE просел на 0,2%, CAC40 и DAX растут на 0,1-0,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

"С немедленным вступлением в силу я восстановлю тарифы на всю сталь и алюминий, которые поставляются в США из этих стран (Бразилия и Аргентина - ИФ)", - сообщил Трамп в своем Twitter.

Кроме того, США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд в ответ на французский цифровой налог, "дискриминирующий" американские компании, говорится в докладе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Торговое представительство опубликовало уведомление в Федеральном реестре с предварительным перечнем французских продуктов, которые могут облагаться тарифами, включая игристое вино, сыр, косметику и сумки.

Нефть утром во вторник умеренно растет на данных о снижении добычи в странах ОПЕК в преддверии предстоящего на этой неделе заседания нефтедобывающих стран; цена Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $61,11 за баррель (+0,3% и +0,7% накануне), январская цена WTI - $56,21 за баррель (+0,5% и +1,4% в понедельник).

Добыча нефти в странах ОПЕК снизилась на 110 тыс. баррелей в сутки в ноябре, согласно данным Bloomberg.

Позитивом для инвесторов также стали новости о том, что страны ОПЕК+ могут договориться о дополнительном сокращении добычи по итогам заседания на этой неделе. Об этом в воскресенье сообщил Ирак, хотя раньше представители участвующих в соглашении стран сигнализировали о нежелании идти на такой шаг.

Тем временем аналитики ожидают, что статистика по запасам нефти в США за прошлую неделю покажет их сокращение впервые с середины октября. Согласно подсчетам опрошенных Bloomberg экспертов, запасы в стране снизились на 1,5 млн баррелей. Официальные данные будут опубликованы в среду.

Как отмечает эксперт компании "БКС Брокер" Альберт Короев, индекс МосБиржи утром во вторник демонстрирует умеренное снижение, поскольку тяжеловесные акции Сбербанка, "Газпрома" в умеренном "минусе", а поддержку оказывают бумаги "Норникеля". Негатив от падения в США накануне по большей части российские инвесторы застали вечером, а утром во вторник наблюдается небольшой отскок в нефти и фьючерсе на индекс S&P 500.

Рынки напугали новые протекционистские шаги со стороны США - Трамп восстановит ввозные пошлины на сталь и алюминий из Бразилии и Аргентины. При этом до сих пор нет ясности относительно готовности к подписанию первой фазы торговой сделки Вашингтона и Пекина. Российский рынок вряд ли останется в стороне, если в США и других странах коррекция получит развитие. В то же время пока наблюдается устойчивость рубля, и без провокаций с учетом перспектив дальнейшего снижения ставок рынок может испытывать определенную поддержку под конец года, полагает эксперт.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, российские инвесторы пока не готовы к распродажам акций.

Накануне вечером по всем рынкам прокатилась волна распродаж после того как Трамп обвинил Аргентину и Бразилию в искусственном занижении курса своих валют, что создает им преимущества в торговле. На этом основании он решил восстановить ввозные пошлины для этих стран на сталь и алюминий.

Повод не очень сильный, чтобы американские рынки упали почти на процент, но биржевые индексы США находятся вблизи исторических максимумов, довольно сильно перегреты и решение Трампа было использовано как причина для коррекции. Однако говорить о смене среднесрочного восходящего тренда на российском рынке акций пока рано, основные "тяжеловесы" выглядят крепко, также наблюдается спрос в бумагах "второго эшелона" - это говорит о том, что инвесторы не готовы к распродажам и продолжают искать новые идеи.

Утром во вторник внешний фон начал улучшаться, отскакивают американские фьючерсы и нефть. В целом же боковик на рынке акций РФ продолжится. О выходе из него можно будет говорить в случае закрепления индекса МосБиржи либо ниже 2900 пунктов, либо выше 2950 пунктов. Наиболее перспективны сейчас дивидендные бумаги, по которым в декабре-январе пройдут отсечки реестров на получение промежуточных дивидендов, считает аналитик.

На нефтяном рынке в ожидании саммита ОПЕК+ "шортить" нефть очень рискованно: вряд ли там будут приняты судьбоносные решения, но словесную поддержку нефти рынок наверняка услышит. Первой целью роста нефтяных котировок Brent является район чуть выше $63 за баррель и он, скорее всего, будет достигнут, полагает Антонов.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, текущая неделя богата на публикацию важной экономической статистики, что влияет на рыночный сантимент. В частности, внимания заслуживают данные по деловой активности в промышленном секторе США. Индекс PMI в ноябре показал рост с 52,2 до 52,6 пункта, индекс ISM, наоборот, снизился с 48,3 до 48,1 пункта, но остается выше уровня 42,9 пункта, который ассоциируется с началом рецессии. Расхождение в показателях демонстрирует слабость промышленного сектора и усиливает опасения замедления американской экономики.

Во-вторых, намерения Китая ввести санкции на ряд американских компаний и физических лиц в ответ на поддержку протестующих в Гонконге со стороны США могут подорвать переговорный процесс между странами о торговой сделке. Волатильности добавили и заявления Трампа о введении пошлин на поставки стали и алюминия из Бразилии и Аргентины из-за девальвации этими странами своих валют. Также в ответ на цифровой налог, который затрагивает крупные американские технологические компании, после продолжительного расследования США готовят пошлины на французские товары объемом $2,4 млрд, в перспективе ограничения могут коснуться также Австрии, Италии и Турции.

Сезон квартальной корпоративной отчетности в России подошел к завершению, поэтому фокус инвесторов будет больше смещаться в сторону ситуации на глобальных рынках. Учитывая некоторое ухудшение настроений, индекс МосБиржи продолжит проторговывать середину диапазона 2900-2950 пунктов. Откатное движение к 2900 пунктам по-прежнему выглядит более естественным на горизонте нескольких недель ввиду ожидаемого постепенного спада эйфории, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, Трамп обвинил Аргентину и Бразилию в манипулировании валютами и сообщил о возвращении пошлин на сталь и алюминий из этих стран. Торговые переговоры с Китаем также идут весьма сложно, поскольку Китай настаивает на отмене ранее принятых барьерных тарифов, но Белый дом пока согласен лишь на отмену или задержку пошлин, которые должны были быть повышены с 15 декабря.

В США особое беспокойство вызывает слабость новых заказов - индекс ISM новых производственных заказов упал до 47,2 пункта с 49,1 пункта в октябре. Однако урон рынку принес очередной твит Трампа на тему тарифов для Аргентины и Бразилии, которых тот обвинил в преднамеренном ослаблении валют для получения торговых преимуществ. Азиатские рынки снизились на фоне роста торговой напряженности. США могут повысить пошлины на ряд традиционных французских товаров в ответ на новый налог, который предполагается взимать с продаж интернет-компаний на территории Франции.

В целом, рынкам вновь напомнили, что торговая война США - она не только против Китая. Ситуация усугубляется тем, что в предвыборный год администрация Трампа будет менее склонна к компромиссам. Для рынка акций РФ главным вопросом станет удержание индексом МосБиржи отметки 2900 пунктов. Закрытие дня ниже этого уровня усилит вероятность коррекции до зоны 2800-2820 пунктов, считает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-7,1%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-3%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-1,4%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-1,3%).

Подорожали бумаги ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+5,9%), "префы" банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (+3,4%), акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (+2,8%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+2,3%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+1,8%), ПАО "САФМАР финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 8,227 млрд рублей (из них 2,879 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").