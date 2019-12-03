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03 декабря 2019 года 09:57

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 3 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы снизились в понедельник, при этом падение стало максимальным с 8 октября. Инвесторы продолжают следить за новостями, касающимися торговых переговоров США и Китая, и оценивают последние экономические данные. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре снизился до 48,1 пункта по сравнению с 48,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали повышения до 49,2 пункта.

Давление на рынки в понедельник оказали заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон возвращает заградительные пошлины на ввоз в страну стальной и алюминиевой продукции из Аргентины и Бразилии. Он высказал недовольство обесцениванием национальной валюты в этих странах, что делает их поставки в США более конкурентоспособными. Также Трамп призвал Федеральную резервную систему принять меры с тем, чтобы другие страны больше не могли пользоваться преимуществом сильного доллара, занижая курсы своих валют.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов во вторник, давление на индексы оказывают опасения по поводу американских пошлин на товары из ряда стран. Японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился на 0,66%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,03%, южнокорейский KOSPI - на 0,39%, гонконгский Hang Seng - на 0,16%, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,19%. Ухудшению настроений инвесторов способствовали заявления президента США Дональда Трампа о возвращении пошлин на стальную и алюминиевую продукцию из Аргентины и Бразилии.

Кроме того, США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд в ответ на французский цифровой налог, "дискриминирующий" американские компании, говорится в докладе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. Торговое представительство опубликовало уведомление в Федеральном реестре с предварительным перечнем французских продуктов, которые могут облагаться тарифами, включая игристое вино, сыр, косметику и сумки.

В свою очередь цены на нефть растут во вторник на данных о снижении добычи в странах ОПЕК в преддверии предстоящего на этой неделе заседания нефтедобывающих стран. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $61,05 за баррель, что на 0,21% выше цены закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов выросла на 0,71%, до $60,92 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,34% - до $56,15 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на 1,43%, до $55,96 за баррель.

Добыча нефти в странах ОПЕК снизилась на 110 тыс. баррелей в сутки в ноябре, согласно данным Bloomberg. Позитивом для инвесторов также стали новости о том, что страны ОПЕК+ могут договориться о дополнительном сокращении добычи по итогам заседания на этой неделе. Об этом в воскресенье сообщил Ирак, хотя раньше представители участвующих в соглашении стран сигнализировали о нежелании идти на такой шаг. Тем временем аналитики ожидают, что статистика по запасам нефти в США за прошлую неделю покажет их сокращение впервые с середины октября. Согласно подсчетам опрошенных Bloomberg экспертов, запасы в стране снизились на 1,5 млн баррелей. Официальные данные будут опубликованы в среду.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала в 4,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 15,856 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,986 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 декабря практически не изменился по отношению к предыдущему дню всего и составил 108,21 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (30 ноября - 2 декабря) 0,07%, поднявшись до 649,42 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром БО-22" (+0,74%), "ВЭБ.РФ-001Р-05" (+0,53%) и "РЖД-23" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть БО-03" (-0,65%), "ФПК-001Р-03" (-0,4%) и "Уралкалий ПБО-05-Р" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил 38,77% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_EC-60m-001Р-139R номинальным объемом 5 млрд рублей на сумму 1,94 млрд рублей. Размещение выпуска началось 25 ноября. Срок обращения выпуска - 5 лет. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,01% годовых. Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного дохода, привязанного к индексу экономических циклов, рассчитываемому самим Сбербанком - Economic Cycles Index. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ООО "Солид-Лизинг" полностью разместило облигации серии БО-001-05 объемом 230 млн рублей. Размещение выпуска началось 11 сентября. Заем сроком обращения 3 года размещен по открытой подписке. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 13,5% годовых, купоны квартальные. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в июне 2018 года зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии БО-001 объемом 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться сроком до 10 лет.

"Детский мир" (MOEX: DSKY) установил ставку 1-го купона 7-летних бондов с офертой через три года серии БО-05 объемом 3 млрд рублей на уровне 7,25% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 7,38% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 2 декабря. Техразмещение предварительно запланировано на 10 декабря. В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в апреле текущего года. Он разместил 7-летние облигации серии БО-07 объемом 5 млрд рублей с офертой через три года по ставке 8,9% годовых.

Кредит Европа банк установил ставку 3-4-го купонов 2-летних облигаций серии 001Р-02 на уровне 7,5% годовых. Банк завершил размещение выпуска объемом 3 млрд рублей в декабре 2018 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,5% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. По выпуску предстоит оферта с исполнением 16 декабря.

ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" установило ставку 2-го купона 15-летних облигаций 1-й серии объемом 1,15 млрд рублей на уровне 8,5% годовых. Размещение выпуска прошло в декабре 2018 года. Заем имеет амортизационную структуру погашения: в даты окончания 3-14-го купонных периодов будет выплачиваться по 7,692% от номинала. Купоны годовые. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 6,75 млрд рублей, которую Банк России зарегистрировал 16 августа 2018 года. В рамках 5-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 17 лет.

Росбанк (MOEX: ROSB) выкупил в рамках оферты 1 млн 768,317 тыс. облигаций серии БО-14 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 17,7% выпуска. Бумаги объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 10 лет размещены в мае 2016 года. Ставка текущего купона - 1% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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