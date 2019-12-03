Падение фондовых индексов США в понедельник было максимальным за 8 недель

Американские фондовые индексы снизились в понедельник. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть растут во вторник.

Американские фондовые индексы снизились в понедельник, при этом падение стало максимальным с 8 октября.

Инвесторы продолжают следить за новостями, касающимися торговых переговоров США и Китая, и оценивают последние экономические данные.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре снизился до 48,1 пункта по сравнению с 48,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали повышения до 49,2 пункта, сообщает MarketWatch.

Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует об ухудшении деловой активности в указанном сегменте экономики, выше 50 пунктов - о ее росте. Показатель находится ниже этой ключевой отметки уже четыре месяца подряд.

Подындекс, отслеживающий поступление новых заказов в США, в прошлом месяце рухнул до 47,2 пункта (повторив исторический минимум, который был зафиксирован в августе) по сравнению с 49,1 пункта в октябре. Индикатор занятости опустился до 46,6 пункта с 47,7 пункта.

Также в понедельник Федеральная служба госстатистики сообщила, что объем расходов на строительство в США в октябре сократился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. В сентябре, согласно пересмотренным данным, показатель снизился на 0,3%, а не увеличился на 0,5%, как было объявлено ранее.

"Отчет ISM не был обнадеживающим, особенно если взглянуть на компонент новых заказов, - полагает Шон Круз из TD Ameritrade. - Строительство также вошло в минус. Это оказывает давление на другие данные, ожидаемые на этой неделе, такие как количество рабочих мест. Потребительские настроения станут еще одним важным моментом".

В пятницу министерство труда США обнародует данные о безработице в ноябре, а Мичиганский университет - значение рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике за декабрь.

Давление на рынки в понедельник оказали заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон возвращает заградительные пошлины на ввоз в страну стальной и алюминиевой продукции из Аргентины и Бразилии. Он высказал недовольство обесцениванием национальной валюты в этих странах, что делает их поставки в США более конкурентоспособными.

Также Трамп призвал Федеральную резервную систему принять меры с тем, чтобы другие страны больше не могли пользоваться преимуществом сильного доллара, занижая курсы своих валют.

Котировки акций Intel снизились по итогам торгов на 0,7%, Caterpillar - на 1,2%. Обе компании получают значительную долю выручки в Китае и больше других страдают от американо-китайского торгового конфликта.

Бумаги банка Wells Fargo & Co. подешевели на 1,5% после того, как аналитики Raymond James ухудшили рекомендации для них до "ниже рынка" с "на уровне рынка".

Цена акций производителя стримингового оборудования Roku Inc упала на 15,2% после снижения их рейтинга аналитиками Morgan Stanley.

В то же время на 10% поднялась рыночная стоимость McDermott International Inc. и на 3% Hostess Brands.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник снизился на 268,37 пункта (0,96%) - до 27783,04 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился за день на 27,11 пункта (0,86%), составив 3113,87 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов опустилось на 97,48 пункта (1,12%) - до 8567,99 пункта.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов во вторник, давление на индексы оказывают опасения по поводу американских пошлин на товары из ряда стран.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился в ходе торгов на 0,64%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,03%, южнокорейский KOSPI - на 0,39%, гонконгский Hang Seng - на 0,16%, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,19%.

Ухудшению настроений инвесторов способствовали заявления президента США Дональда Трампа о возвращении пошлин на стальную и алюминиевую продукцию из Аргентины и Бразилии.

"С немедленным вступлением в силу, я восстановлю тарифы на всю сталь и алюминий, которые поставляются в США из этих стран (Бразилия и Аргентина - ИФ)", - сообщил Трамп в своем Twitter.

Президент высказал недовольство обесцениванием национальной валюты в этих странах, что делает их поставки в США более конкурентоспособными. Также Трамп призвал Федеральную резервную систему принять меры с тем, чтобы другие страны больше не могли пользоваться преимуществом сильного доллара, занижая курсы своих валют.

Кроме того, США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд в ответ на французский цифровой налог, "дискриминирующий" американские компании, говорится в докладе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Торговое представительство опубликовало уведомление в Федеральном реестре с предварительным перечнем французских продуктов, которые могут облагаться тарифами, включая игристое вино, сыр, косметику и сумки.

"Администрация США продолжает играть в рискованную игру, используя пошлины в качестве оружия", - говорит главный стратег AxiTrader по азиатским рынкам Стивен Иннз, которого цитирует MarketWatch,

Опубликованные во вторник окончательные данные об изменении ВВП Южной Кореи в третьем квартале указали, что рост экономики страны составил 2% в годовом выражении, как и сообщалось изначально. За аналогичный период в прошлом году ВВП вырос на 2,1%.

Во вторник также были подведены итоги заседания австралийского ЦБ. Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,75% годовых после трех ее снижений с июня.

Акции японской SoftBank дешевеют на 1,58%. Бумаги Nissan снижаются на 1,53%, Fanuc - на 1,13%. В то же время котировки акций Nintendo растут на 2,87% на сообщении о том, что игровая консоль Switch пользовалась большим спросом у американских покупателей в "Черную пятницу".

В Гонконге дорожают акции AAC (+2,4%) и Sunny Optical (+0,9%), в то время как бумаги CSPC Pharmaceutical и WH Group снижаются на 1,9% и 2,7% соответственно.

В Южной Корее дешевеют бумаги производителя микросхем SK Hynix (-1,99%) и акции Hyundai Heavy Industries (-0,3%), в Австралии снизились бумаги Commonwealth Bank of Australia (-2,57%), Westpac (-1,26%) и National Australia Bank (-1,81%).

Цены на нефть растут во вторник на данных о снижении добычи в странах ОПЕК в преддверии предстоящего на этой неделе заседания нефтедобывающих стран.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 МСК составляет $61,04 за баррель, что на $0,12 (0,2%) выше цены закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов выросла на $0,43 (0,71%), до $60,92 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,2 (0,36%) - до $56,16 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,79 (1,43%), до $55,96 за баррель.

Добыча нефти в странах ОПЕК снизилась на 110 тыс. баррелей в сутки в ноябре, согласно данным Bloomberg.

Позитивом для инвесторов также стали новости о том, что страны ОПЕК+ могут договориться о дополнительном сокращении добычи по итогам заседания на этой неделе. Об этом в воскресенье сообщил Ирак, хотя раньше представители участвующих в соглашении стран сигнализировали о нежелании идти на такой шаг.

Тем временем аналитики ожидают, что статистика по запасам нефти в США за прошлую неделю покажет их сокращение впервые с середины октября. Согласно подсчетам опрошенных Bloomberg экспертов, запасы в стране снизились на 1,5 млн баррелей. Официальные данные будут опубликованы в среду.