Рубль днем демонстрирует устойчивость к ухудшению настроений глобальных инвесторов, продолжает слегка укрепляться к доллару и евро

Москва. 3 декабря. Доллар и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" во вторник днем; рубль демонстрирует устойчивость к ухудшению настроений мировых инвесторов и слегка укрепляется к бивалютной корзине.

Курс доллара США составил 64,12 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 6 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,01 руб./EUR1, подешевев на 13,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 9,3 копейки - до 67,22 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 4 декабря на 26,96 копейки, до 64,1401 руб./$1, и увеличил курс евро на 8,78 копейки, до 71,0608 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", после небольшого утреннего подъема рубль продолжает немного подрастать к доллару и евро и на дневных торгах. Повышение котировок нацвалюты происходит, несмотря на негативные сигналы с ведущих мировых бирж. Поддержку рублю оказывает умеренное укрепление ряда валют emerging markets, а также наблюдавшееся в первой половине дня восстановление цен на нефть.

Внимание рынков сосредоточено на новостях, касающихся политики США в сфере внешней торговли. Так, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что Вашингтон может ввести импортные пошлины со ставкой до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд в ответ на "цифровой налог" Франции, дискриминирующий американские компании.

В понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о восстановлении заградительных пошлин на ввоз в страну стальной и алюминиевой продукции из Аргентины и Бразилии. Глава государства высказал недовольство обесцениванием национальных валют этих стран, что делает их поставки в Штаты более конкурентоспособными.

Также Трамп призвал Федеральную резервную систему принять меры с тем, чтобы другие страны больше не могли пользоваться преимуществом сильного доллара, занижая курсы своих валют.

Участники рынков продолжали следить за новостями, касающимися торговых переговоров США и Китая. Китай и США недавно заявили, что близки к заключению первого этапа торгового соглашения. Однако, как говорится в опубликованном на днях порталом Axios материале, подписание Трампом законов "О правах человека и демократии в Гонконге", а также о запрете поставок снаряжения гонконгской полиции осложнило процесс переговоров.

"Внешний фон на текущей неделе существенно обострился. В поле зрения участников рынка вернулись риски эскалации торговой войны (сохранение рисков очередного раунда повышения тарифов в декабре, возможная публикация Китаем "черного списка" компаний США). Риторика США и Китая говорит о снижении вероятности скорой торговой сделки, но взаимные угрозы пока носят, скорее, формальный характер, вызывая минимальную реакцию на рынках, начинающих привыкать к периодической смене тональности заявлений. Негативный внешний фон может усугубиться по факту предстоящих сегодня слушаний в одном из комитетов Сената о будущей политике в отношении России. (. . .) Сегодняшний день не насыщен макроэкономической статистикой, поэтому у рубля вряд ли будут явные поводы для существенных движений. При складывающемся внешнем фоне факторы для укрепления практически отсутствуют", - подчеркнул аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"На этой неделе будет опубликован план по покупкам валюты в декабре в рамках бюджетного правила. По нашим оценкам, объем дополнительных нефтегазовых доходов составит 240 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем покупок валюты и, соответственно, давление на рубль немного вырастут в декабре, поэтому с учетом пика погашений внешнего долга и неопределенности на внешних рынках сохраняем свой прогноз по курсу рубля в 64,5-65 руб./$1 до конца года", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть слабо меняются во вторник днем, поддержку котировкам оказывают данные о снижении добычи в странах ОПЕК в преддверии заседания нефтедобывающих стран, которое пройдет на этой неделе. Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК снизилась на 0,02% - до $60,99 за баррель. Фьючерс WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,05% - до $55,99 за баррель.

Поддержку рынку продолжают оказывать новости о том, что страны ОПЕК+ могут договориться о дополнительном сокращении добычи по итогам заседания на этой неделе. Об этом в воскресенье сообщил Ирак, хотя раньше представители участвующих в соглашении стран сигнализировали о нежелании идти на такой шаг. В ноябре, по данным Bloomberg, добыча в странах ОПЕК снизилась на 110 тыс. баррелей в сутки.

Тем временем аналитики ожидают, что статистика по запасам нефти в США за прошлую неделю покажет их сокращение впервые с середины октября. Согласно подсчетам опрошенных Bloomberg экспертов, запасы в стране снизились на 1,5 млн баррелей. Официальные данные будут опубликованы в среду.

Банк России во вторник, 3 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 218,7 млрд рублей (при лимите 1 трлн 390 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 218,7 млрд рублей) в среднем по ставке 6,46% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 26 ноября, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 630 млрд рублей (при лимите 1 трлн 630 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 651,5 млрд рублей) в среднем по ставке 6,47% годовых.

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая увеличилась на 2 базисных пункта - до 6,66% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 6,68% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с понедельником - 6,73%, 6,78% и 6,81% годовых соответственно.