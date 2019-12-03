"Норникель": преобладание среднесрочного нисходящего тренда - ИК "Велес Капитал"

Среднесрочный нисходящий тренд все еще преобладает в акциях ГМК "Норильский Никель", говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова отмечает, что, с технической точки зрения, акции ГМК "Норильский никель" во вторник растут, несмотря на снижение котировок никеля. Бумаги отступили наверх от поддержки 17000 рублей и стремятся в район сопротивления 17680 руб., у которого расположена (в том числе) средняя полоса Боллинджера дневного графика. Рассчитывать на возвращение к уверенному росту стоит не ранее закрепления бумаг выше указанного сопротивления (в этом случае акции будут стремиться к предыдущему максимуму 18798 руб.). Пока же играющим на отскок стоит держать "длинные" позиции с частичной фиксацией прибыли у 17680 руб. По бумагам все еще преобладает среднесрочный нисходящий тренд, уточняет в комментарии Е. Кожухова.