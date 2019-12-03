Динамика доходности 10-летних UST заслуживает самого пристального внимания как индикатор разворота рыночных настроений - "ВТБ Капитал"

Динамика доходности 10-летних UST заслуживает самого пристального внимания как индикатор возможного повторного обострения ситуации на рынке долларового репо и разворота рыночных настроений в сторону ухода от рисков, говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

На протяжении долгого времени торговый спор между США и Китаем остается центральной темой для участников мировых финансовых рынков. В последние месяцы их внимание было в основном сосредоточено на перспективах заключения так называемой первой фазы торговой сделки. Для Китая это означает как минимум отказ США от повышения ввозных пошлин – как осуществленного ранее, так и запланированного на 15 декабря. Кроме того, в последнее время начал набирать популярность тезис о приближающемся развороте в мировой экономике, и все больше инвесторов надеются, что 2020 г. будет более успешным, чем нынешний, и что глобальной рецессии все же удастся избежать.

"Кажется, даже традиционно более скептически настроенные участники рынков гособлигаций разделяют эту точку зрения, на что указывает рост доходностей 10-летних бумаг. В частности, доходность 10-летних UST достигла отметки 1,84%. Правда, стоит отметить, что реальная доходность, служащая индикатором ожиданий в отношении будущих темпов экономического роста, почти не меняется, в данный момент составляя 0,17%. Повышение номинальной доходности целиком объясняется ростом долгосрочных инфляционных ожиданий (+8 бп) – хотя используемый Федрезервом индикатор инфляции, согласно представленным на прошлой неделе данным, снизился до 1,6% против 1,7% месяцем ранее", - указывает экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон.

Динамика доходности 10-летних UST заслуживает самого пристального внимания как индикатор возможного повторного обострения ситуации на рынке долларового репо и разворота рыночных настроений в сторону ухода от рисков, отмечает Н. Маккиннон. В этом случае можно ожидать коррекции индекса S&P 500, доллара, а также цен на золото и нефть. Чтобы не допустить усиления рыночной волатильности под конец года, Федрезерву придется продолжить снабжать рынок ликвидностью и наращивать размер своего баланса.