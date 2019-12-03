Аналитики банка "Санкт-Петербург" не ожидают снижения ставки ЦБ РФ ниже 5,75-6% при сохранении оценки реальной нейтральной ставки в 2-3%, говорится в обзоре.

13 декабря состоится заседание Банка России по денежно-кредитной политике. После снижения сразу на 50 б.п. на заседании в октябре необходимость еще одного снижения ставки остается под вопросом.

"На наш взгляд, в условиях высокой неопределенности на глобальных рынках паузы в цикле снижения других центральных банков развивающихся стран, постепенного восстановления темпов расходования федерального бюджета, что само по себе позитивно для экономики, ЦБ, вероятно, сохранит ставку неизменной и будет оценивать эффект от состоявшегося смягчения ДКП, - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург". - В своих последних комментариях представители ЦБ РФ много внимания уделяют вопросу нейтрального диапазона ключевой ставки, для пересмотра которого пока недостаточно данных. При сохранении оценки реальной нейтральной ставки в 2-3% мы не ожидаем снижения ставки ниже 5,75-6%".