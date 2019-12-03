Возможное ослабление рубля в декабре, скорее всего, будет очень умеренным - Райффайзенбанк

Рубль в декабре не сможет проигнорировать интервенции, возникающий отток валютной ликвидности будет способствовать ослаблению рубля, однако оно, скорее всего, будет очень умеренным, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

"При средних ценах на нефть и курсе рубля, сложившихся за последний месяц (62,5 долл./барр. Brent и 63,9 руб./долл.), по нашим оценкам, сальдо счета текущих операций в декабре составит всего 2-3 млрд долл., чего будет недостаточно для покрытия покупок валюты ЦБ РФ. Возникающий отток валютной ликвидности будет способствовать ослаблению рубля, однако оно, скорее всего, будет очень умеренным (мы не ждем превышения 66 руб./долл.) по причине присутствующего в банковском секторе избытка валютной ликвидности (>17 млрд долл.). Тот факт, что прошедшая уплата налогов не привела к традиционному укреплению рубля, можно рассматривать как сигнал его предстоящего ослабления. Кроме того, риск для рубля представляет повторение кризиса ликвидности на междилерском рынке США. Таким образом, в декабре могут появиться интересные уровни для покупки рублей в ожидании их укрепления в 1 квартале 2020 года", - отмечает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.