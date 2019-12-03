Предложение Минфина скорректировать объем отложенных покупок валюты должно минимизировать влияние инвестиций на рубль - Уралсиб

Минфин предложил скорректировать объем отложенных покупок валюты для финансирования инвестиций ФНБ. Предложенный механизм должен минимизировать влияние инвестиций на рубль, говорится в обзоре Уралсиба.

Министерство финансов предлагает остановить отложенные покупки валюты, которые проводятся в дополнение к регулярным покупкам валюты в рамках бюджетного правила, когда остаток суммы составит 1 трлн руб. Такой объем планируется потратить на инвестиции из ФНБ в течение трех лет.

Отложенные покупки возникли из-за временного отказа ЦБ от интервенций на валютном рынке в прошлом году, тогда все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета были конвертированы в иностранную валюту вне рынка. Объем отложенных покупок на начало этого года составлял немногим более 2 трлн руб., планировалось, что отложенные покупки будут проводиться в течение 36 месяцев по 2,8 млрд руб. в день, за этот год на отложенные интервенции было израсходовано чуть менее 600 млрд руб. Таким образом, констатируют аналитики Уралсиба, отложенные покупки могут прекратиться во второй половине следующего года.

"С точки зрения курсообразования, предложенная мера может оказать незначительную поддержку рублю, с точки зрения ликвидности, эффект также будет небольшим. Правда, эта мера не решает глобальных вопросов, в частности, как будут проводиться интервенции после истечения трехлетнего срока. Также пока неясно, как будут поступать монетарные власти, если процесс инвестирования средств ФНБ будет идти неравномерно. Тем не менее, предложенная схема кажется вполне рабочей", - отмечают в Уралсибе.