Рубль может удержать диапазон 62,5-65/USD в 2020 году - РФПИ

Рубль имеет все шансы удержать диапазон 62,5-65/USD в 2020 году, говорится в комментарии РФПИ.

Российский рубль продолжает балансировать в середине общего рейтинга ЕМ валют. По итогам понедельника потери составили лишь 0,16% к USD при внутридневном диапазоне 64,15-64,45/USD. Основная волна рублевых продаж наблюдалась утром, но она, видимо, была успешно нейтрализована встречными потоками от экспортеров. Поэтому курс доллара сильно выше не ушел, а к концу дня рубль закрывался у нижней границы вышеуказанного диапазона. Несмотря на нестабильный внешний фон, поддержку рублю могли оказать комментарии замглавы Минфина Владимира Колычева о технических деталях процесса инвестирования средства ФНБ после достижения планки в 7% ВВП.

Эти операции "де факто" должны снижать объем покупок валюты, но на ближайшие годы (2020-2021) Минфин предложил лишь ограничить "отложенные" с 2П18 покупки, которые сейчас осуществляются в ежедневном режиме в объеме около 2,8 млрд руб./день помимо регулярных покупок в рамках бюджетного правила. К середине 2020 г. их остаток составит около 1 трлн руб., что как раз равняется плановым тратам ФНБ на ближайшие три года. В итоге, отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой, в этот период каких-либо изменений в действующий механизм бюджетного правила вносить не придется. Снижение покупок составит около US$5 млрд в 2П20 и около US$10 млрд в 2020 г., что способно укрепить курс рубля в пределах 1-3%.

"Тем не менее, более крепкий рубль будет автоматические означать повышение спроса на импорт товаров и услуг (особенно на фоне активизации госрасходов по Нацпроектам) и, вероятно, повышение интереса со стороны населения и компаний в части диверсификации своих сбережений на фоне существенного понижения ставок по рублям (вслед за ставкой ЦБ). Поэтому итоговые масштабы укрепления не будут значительными, хотя, по нашему мнению, рубль имеет все шансы удержать диапазон 62,5-65/USD в 2020 г." - указывает Дмитрий Полевой.