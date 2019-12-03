Факторы для укрепления рубля практически отсутствуют - "Нордеа Банк"

Факторы для укрепления рубля при складывающемся внешнем фоне практически отсутствуют, сообщается в обзоре "Нордеа Банка".

Внешний фон на текущей неделе существенно обострился, констатируют аналитики банка. В поле зрения участников рынка вернулись риски эскалации торговой войны (сохранение рисков очередного раунда повышения тарифов в декабре, возможная публикация Китаем "черного списка" компаний США). Риторика США и Китая говорит о снижении вероятности скорой торговой сделки, но взаимные угрозы пока носят скорее формальный характер, вызывая минимальную реакцию на рынках, начинающих привыкать к периодической смене тональности заявлений. Негативный внешний фон может усугубиться по факту предстоящих сегодня слушаний в одном из комитетов Сената США о будущей политике в отношении России.

"Вторник не насыщен макроэкономической статистикой, поэтому у рубля вряд ли будут явные поводы для существенных движений. При складывающемся внешнем фоне факторы для укрепления практически отсутствуют", - пишут в обзоре аналитики "Нордеа Банка".