10-летние ОФЗ смотрятся привлекательно для покупки - Промсвязьбанк

Если Банк России ограничит снижение ключевой ставки уровнем 6% в следующем году, то коррекция на ближнем участке кривой ОФЗ может продолжиться. 10-летние ОФЗ смотрятся привлекательно для покупки, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

Кривая доходности ОФЗ в понедельник сместилась вверх на 3 – 5 б.п. 10-летние гособлигации выросли в доходности до 6,49% годовых.

Коррекция на российском долговом рынке проходила на фоне продаж глобальными инвесторами локальных облигаций ЕМ. Суверенные облигации Бразилии, ЮАР, Мексики, Индонезии вчера выросли с доходности на 2–5 б.п. Поводом для продаж стала публикаций индекса Global PMI mfg, отразившего улучшение деловой конъюнктуры в мировой промышленности в ноябре. Индекс поднялся выше 50 пунктов.

Улучшение ситуации в мировой промышленности ослабляет потребность в монетарном стимулировании со стороны мировых Центробанков, что может транслироваться в более высокие ставки, чем ранее ожидал рынок.

Доля нерезидентов в ОФЗ в ноябре, по данным НРД и ЦБ РФ, осталась без изменений. При отсутствии крупных покупок со стороны нерезидентов в ноябре рынок ОФЗ торговался в "боковом" диапазоне. Тогда как высокий спрос со стороны нерезидентов в октябре способствовал смещению вниз всей кривой ОФЗ на 55 б.п. Если приток средств нерезидентов в ближайшее время не возобновится, то рынок ОФЗ будет торговаться в "боковом" диапазоне, считает аналитик банка.

Глава ЦБР Эльвира Набиуллина в понедельник отметила, что пока нет оснований для изменения нейтрального диапазона ключевой ставки в 6–7% (инфляция плюс 2-3 процентных пункта). Если Банк России ограничит снижение ключевой ставки уровнем 6% в следующем году, то ближний участок кривой ОФЗ скорректируется вверх на 10–25 б.п., отмечает Дмитрий Монастыршин. Сейчас годовые ОФЗ торгуются с доходностью 5,77%, 2-летние – 5,87%, закладывая ожидания снижения ключевой ставки ниже 6% в следующем году.