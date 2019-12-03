Нефтяные котировки могут продолжить восстановление - БКС

Фьючерсы на Brent завершили торги понедельника недалеко от отметки $61 за баррель, сформировав отскок после стремительного падения в конце прошлой недели. При поддержке позитивного внешнего фона, вызванного слухами вокруг встречи ОПЕК+ 5-6 декабря, котировки могут продолжить восстановление и постепенно вернуться выше $62 за баррель, полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Дальнейшая динамика будет зависеть от того, какое решение будет принято по итогам встречи и как будут развиваться переговоры между Китаем и США.