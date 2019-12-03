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Главная / Мнения аналитиков / Отечественный рынок акций может начать вторник в "минусе" - "Открытие Брокер"
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03 декабря 2019 года 09:36
Отечественный рынок акций может начать вторник в "минусе" - "Открытие Брокер"
Внешний фон перед стартом торгов акциями в России негативный. Отечественный рынок может начать день в "минусе", а главным вопросом станет удержание отметки 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, отмечает в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Закрытие дня ниже этого уровня усилит вероятность коррекции до зоны 2800-2820 пунктов.
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03 декабря 2019 года 19:30
Москва. 3 декабря. Доллар и евро перешли к росту на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль развернулся вниз и немного слабеет к бивалютной корзине на фоне возобновившей снижение нефти и опасений за сроки подписания торгового соглашения между США и Китаем. читать дальше
.03 декабря 2019 года 19:20
Рынок акций РФ упал к уровням конца октября по индексу МосБиржи на внешнем пессимизме, вырос Норникель
Москва. 3 декабря. Рынок акций РФ во вторник упал к уровням конца октября по индексу МосБиржи на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры на новостях, что Вашингтон возвращает заградительные пошлины на ввоз в страну стальной и алюминиевой продукции из Аргентины и Бразилии, а также из-за возобновившей снижение нефти; лучше рынка выглядели акции "Норникеля", "Полюса" и Polymetal в качестве защитных активов на фоне роста драгметаллов. читать дальше
.03 декабря 2019 года 19:06
Москва. 3 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник вновь подрастают вслед за американскими казначейскими обязательствами (US Treasuries) на фоне бегства инвесторов от риска в условиях новой волны торговых войн, инициированных президентом США Дональдом Трампом. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные. читать дальше
.03 декабря 2019 года 19:05
Возможное ухудшение настроений на внешних площадках окажет давление на национальную валюту, доллар попытается сделать шаг в сторону 64,5 рубля, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Основные мировые валюты консолидировались по отношению к рублю на валютной секции "Московской биржи". К... читать дальше
.03 декабря 2019 года 18:44
Отметка в 2840 пунктов в текущий момент выступает ближайшей поддержкой для индекса Мосбиржи, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Российский фондовый рынок во вторник продолжил снижение на фоне давления извне. Так, указывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, основным поводом к... читать дальше
.03 декабря 2019 года 18:23
Дальнейшая эскалация торговых конфликтов поможет доллару продвинуться в сторону 64,5 руб., однако закрепление выше данного уровня не ожидается, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Инвесторы уходили от риска на фоне дальнейшей эскалации торговых конфликтов, выраженной на этот раз в... читать дальше
.03 декабря 2019 года 18:02
До объявления рыночной стоимости Saudi Aramco остается всего два дня, в то время как нефтяные котировки корректируются до уровней, близких к 61$, не выдерживая разнонаправленности вербальных интервенций на рынке, говорится в комментарии "БКС Премьер". Основным поводом для коррекции цен, на... читать дальше
.03 декабря 2019 года 17:24
"БКС Глобал Маркетс" оставил без изменений дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова. Таким образом, в дивидендной корзине "Топ-5 акций компаний РФ" от "БКС Глобал Маркетс" в настоящее время находятся Globaltrans,... читать дальше
.03 декабря 2019 года 16:59
реднесрочный нисходящий тренд все еще преобладает в акциях ГМК "Норильский Никель", говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова отмечает, что, с технической точки зрения, акции ГМК "Норильский никель" во вторник растут, несмотря на снижение котировок... читать дальше
.03 декабря 2019 года 16:31
ITI Capital закрыл инвестиционные идеи по "Татнефти" (+8,1%) и Globaltrans (+0,2%). "Мы закрываем торговые идеи по покупке бумаг "Татнефти" от 30.07.2019 с результатом 8,1% (с учетом дивидендов) и Globaltrans от 03.09.2019 с результатом 0,2% (с учетом дивидендов) ввиду истечения сроков действия... читать дальше
.03 декабря 2019 года 16:16
Внешний фон пока не позволяет говорить о том, что российский рынок акций может возобновить рост - "Открытие Брокер"
нешний фон пока не позволяет говорить о том, что российский рынок может возобновить рост, отмечает в комментарии "Открытие Брокер" ведущий аналитик Андрей Кочетков. С другой стороны, чем ниже индексы, тем ощутимее доходность рынка. Поэтому потенциал снижения также остаётся не столь большим, но... читать дальше
.03 декабря 2019 года 15:49
Динамика доходности 10-летних UST заслуживает самого пристального внимания как индикатор разворота рыночных настроений - "ВТБ Капитал"
Динамика доходности 10-летних UST заслуживает самого пристального внимания как индикатор возможного повторного обострения ситуации на рынке долларового репо и разворота рыночных настроений в сторону ухода от рисков, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". На протяжении долгого времени торговый спор... читать дальше
.03 декабря 2019 года 15:43
Рубль днем демонстрирует устойчивость к ухудшению настроений глобальных инвесторов, продолжает слегка укрепляться к доллару и евро
Москва. 3 декабря. Доллар и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" во вторник днем; рубль демонстрирует устойчивость к ухудшению настроений мировых инвесторов и слегка укрепляется к бивалютной корзине. читать дальше
.03 декабря 2019 года 15:22
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии вторника стремились к поддержкам 2900 и 1420 пунктов соответственно, которые являются важными уровнями для определения дальнейшего краткосрочного движения. Ситуация для "быков" на мировых площадках складывается все более опасная - рынки находятся на... читать дальше
.03 декабря 2019 года 14:46
Аналитики банка "Санкт-Петербург" не ожидают снижения ставки ЦБ РФ ниже 5,75-6% при сохранении оценки реальной нейтральной ставки в 2-3%, говорится в обзоре. 13 декабря состоится заседание Банка России по денежно-кредитной политике. После снижения сразу на 50 б.п. на заседании в октябре... читать дальше
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