Российские инвесторы пока не готовы к распродаже акций - Алор Брокер

Говорить о смене среднесрочного восходящего тренда на российском рынке акций пока рано, инвесторы не готовы к распродажам и продолжают искать новые идеи, отмечает в комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

"Внешний фон с утра вторника сложился слабо позитивный. Отскакивают американские фьючерсы и нефть. Поэтому в первой половине дня не ждем тестирования поддержки индекса Мосбиржи, наоборот, вероятен небольшой отскок. В целом же "боковик" на рынке акций продолжится. О выходе из него можно будет говорить в случае закрепления индекса Мосбиржи ниже 2900 или выше 2950 пунктов.

Наиболее перспективны сейчас дивидендные бумаги, по которым в декабре-январе пройдут отсечки реестров на получение промежуточных дивидендов", - указывает Алексей Антонов.