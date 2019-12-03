Ожидается открытие индекса Мосбиржи с несущественным отклонением - ИК "Алго Капитал"

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное. Это создает условия для нейтрального открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости около 0,2%. Контракты на нефть сорта Brent после вечерней просадки незначительно подорожали на 0,2%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0,2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite балансирует на грани положительного и отрицательного отклонения. Японский Nikkei225 просел на 0,7%.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением около 0,1-0,3%, в районе 2915-2930 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2910, 2900 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2940, 2950 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи может перейти в состояние "бокового" движения. Утреннее коррекционное повышение нефтяных фьючерсов и контрактов на фондовые индексы США пока не настолько масштабно, чтобы стимулировать активные покупки в российских акциях. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов", - указывает Виталий Манжос.