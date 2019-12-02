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02 декабря 2019 года 19:42

Рубль вечером развернулся вверх к доллару и продолжает снижаться к евро следом за их динамикой на Forex

Москва. 2 декабря. Доллар развернулся вниз, евро умеренно повышается на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль немного слабеет к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 64,26 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 6,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,12 руб./EUR1, подорожав на 25 копеек. При этом евро торгуется выше 71 руб./EUR1 впервые с 1 ноября. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 7,8 копейки - до 67,34 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль на вечерних торгах стал расти доллару и продолжает умеренно снижаться к евро. Участники рынка отыгрывают возобновление роста пары "евро-доллар" на глобальном рынке после снижения в предыдущие дни. Внимание трейдеров по-прежнему сосредоточено на ходе торговых переговоров США и Китая. КНР и США близки к заключению промежуточного торгового соглашения, которое, по мнению китайской стороны, должно включать отмену Вашингтоном пошлин на товары китайского экспорта, введение которых спровоцировало торговую войну, считает бывший замминистра торговли КНР Вэй Цзяньго.

"Китай и США, конечно же, договорятся о "первой фазе" сделки. Я уверен в этом и оптимистичен. Если двусторонние торговые переговоры пойдут хорошо и будет быстрый прогресс, стороны могут заключить соглашение до китайского Нового года в конце января 2020 года", - говорится в статье Вэй Цзяньго, опубликованной в китайской газете Global Times.

По его словам, первая фаза торговой сделки должна решать самые острые проблемы. "Отмена пошлин, введенных Штатами, является обязательным условием сделки. Торговая война США и КНР была спровоцирована введением американской стороной пошлин на китайские товары, поэтому пошлины должны быть отменены в первую очередь", - пишет Вэй Цзяньго.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, торговая неделя на большинстве мировых рынков началась со снижения. "Участники торгов ждут дальнейшего продвижения по первой фазе американо-китайского торгового соглашения. Помимо этого, очень важными для рынков представляются данные по американскому рынку труда, которые выйдут на неделе, а также индексы деловой активности по производственной сфере Китая. Это важные данные, которые определят настроения на рынке. После завершения ситуации с первой фазой соглашения внимание инвесторов переключится на статистику в ожидании заседания ФРС США, которое состоится через две недели. Рубль во второй половине дня перешел к небольшому повышению вслед за нефтью, которая восстанавливается после пятничного падения. Волатильность на рынке довольно низкая, это вызвано тем, что участники торгов ожидают последующих событий. До данных по рынку труда мы будем видеть консолидацию на рынках", - подчеркнул Союнов.

ЦБ РФ незадолго до начала "недели тишины" перед очередным заседанием совета директоров по денежно-кредитной политике (ДКП) не стал обновлять сигнал. "На последнем заседании совета директоров мы говорили о том, что есть некоторый потенциал, но целесообразность дальнейшего понижения ставки мы будем оценивать исходя из того, какие данные будут поступать, будем уточнять наши прогнозы по развитию экономики, по инфляции, смотреть на инфляционные ожидания и исходя из этого, принимать решения", - сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 1".

В конце октября ЦБ на фоне дезинфляционных процессов понизил ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 6,5%. При этом Банк России по-прежнему оценивает нейтральный диапазон ключевой ставки в 6-7% (то есть 2-3% реальная ставка при целевой инфляции в 4%).

"Рубль слабел значительную часть дня. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3980 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 6,64%, недельная 6,68%, а месячная 6,73%. Глава ЦБ Набиуллина заявила в интервью "Россия 1", что регулятор пока не планирует пересматривать диапазон нейтральной денежной политики. На текущий момент он составляет 6,0%-7,0%. Подобный сигнал может означать, что ЦБ не будет агрессивно снижать ставку на ближайших заседаниях, если вовсе не откажется от дальнейшего смягчения. Данное обстоятельство может спровоцировать выход "горячих" денег с рынка ОФЗ, что приведет к небольшому ослаблению рубля. Собственно говоря, большинство на рынке ждет ослабления в декабре на фоне роста ликвидности в банковской системе и повышения спроса на валюту со стороны населения", - отметил ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться под влиянием ряда факторов. Позитивом для инвесторов стали новости о том, что страны ОПЕК+ могут согласовать дополнительное сокращение добычи по итогам заседания на этой неделе. Кроме того, благоприятными для нефтяного рынка факторами являются улучшение ситуации в промышленной сфере КНР, а также повышение спроса на нефть в США, отмечают аналитики DNB Market.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:04 МСК подорожали на 0,84% - до $61,0 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на 1,29% - до $55,88 за баррель.

Ирак в воскресенье сообщил, что ОПЕК и ее союзники рассмотрят возможность более значительного сокращения добычи, однако ранее представители участвующих в соглашении стран сигнализировали о нежелании идти на такой шаг.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в ноябре вырос до 50,2 пункта по сравнению с 49,3 пункта месяцем ранее, сообщило в выходные Государственное статистическое управление страны. Значение индикатора выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе - индекс превысил эту отметку впервые с апреля.

Консенсус-прогноз экспертов предполагал повышение PMI в ноябре до 49,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Кроме того, промышленный PMI, рассчитываемый Caixin и Markit, в ноябре вырос до 51,8 пункта (максимума с декабря 2016 года) по сравнению с 51,7 пункта месяцем ранее. В расчет индекса Caixin входит больше частных компаний, представляющих малый и средний бизнес. Этот индекс, в отличие от официального, держится выше отметки в 50 пунктов уже четыре месяца подряд.

"Для российских инвесторов заметным фактором является снижение в конце прошлой недели нефтяных котировок, однако в краткосрочной перспективе корреляция рубля с нефтяными ценами остается на сравнительно низком уровне (около 35% по дневным изменениям за последние 60 дней). Согласно нашей модели, при ценах на нефть вблизи $62 за баррель и текущем уровне ключевых макропоказателей равновесный курс пары "доллар-рубль" расположен в диапазоне 65-66 руб./$1 - масштаб текущей переоценки в рубле не столь значителен, чтобы оказывать весомое влияние на динамику рубля в краткосрочной перспективе. На горизонте ближайших дней ожидаем движения пары "доллар-рубль" в диапазоне 64-64,5 руб./$1", - полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 декабря на 32,8 копейки, до 64,4097 руб./$1, и увеличил курс евро на 42,55 копейки, до 70,973 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 24,43 копейки по отношению к пятнице и составил 64,3608 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:01 МСК увеличился на 17,58 копейки и составил 64,346 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 252,486 млн, из которых $651,791 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 600,695 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 36,27 копейки по отношению к пятнице, до 70,8865 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 31,57 копейки и составил 70,9238 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR714,187 млн, из которых EUR202,056 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR512,131 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 6,64% и 6,68% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с пятницей - 6,73%, 6,78% и 6,81% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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