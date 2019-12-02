Рынок акций РФ закрылся в понедельник умеренным снижением вслед за мировыми рынками

Москва. 2 декабря. Рынок акций РФ, демонстрировавший в начале дня умеренный рост, закрылся в понедельник умеренным снижением на фоне ухудшения ситуации на мировых фондовых площадках после заявлений президента США Дональда Трампа о возвращении пошлин на стальную и алюминиевую продукцию из Аргентины и Бразилии

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 2921,18 пункта (-0,48%), индекс РТС - 1432,81 пункта (-0,39%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,7%. Заметно упали бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,5%) после отсечки под выплату промежуточных дивидендов с учетом расчетов "Т+2", а также "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,7%).

Кроме того, снизились в цене акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,9%, "префы" потеряли в цене 1,4%), "Газпрома" (-1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,1%).

Вместе с тем выросли в цене бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "Мосбиржи" (+0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), , "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", позитивный настрой на российском рынке акций, который отмечался в первой половине дня, исчерпал себя под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в частности европейские фондовые индексы, демонстрировавшие в середине дня рост в пределах 0,2-0,8%, к 18:50 МСК уже падали на 0,8-2,1%. При этом американский фондовый рынок терял к этому моменту в среднем 0,8%.

Давление на котировки акций в понедельник оказали заявления президента США Трампа о том, что Вашингтон возвращает заградительные пошлины на ввоз в страну стальной и алюминиевой продукции из Аргентины и Бразилии. "С немедленным вступлением в силу, я восстановлю тарифы на всю сталь и алюминий, которые поставляются в США из этих стран (Бразилия и Аргентина - ИФ)", - сообщил Трамп в своем Twitter. Президент высказал недовольство обесцениванием национальной валюты в этих странах, что делает их поставки в США более конкурентоспособными. Также Трамп призвал Федеральную резервную систему США принять меры с тем, чтобы другие страны больше не могли пользоваться преимуществом сильного доллара, занижая курсы своих валют.

Вместе с тем цены на нефть поднимаются в понедельник на сигналах о том, что страны ОПЕК+ могут согласовать дополнительное сокращение добычи на предстоящем на этой неделе заседании. Министр нефти Ирака Тамир Габдан заявил в воскресенье, что нефтедобывающие страны рассматривают возможность снижения добычи дополнительно на 400 тыс. баррелей в сутки. "Представители ОПЕК+ рассматривают точку зрения о дальнейшем уменьшении добычи, однако не столь существенном, как 1,2 млн баррелей в сутки, - заявил Габдан. - Такое сокращение обеспечит стабильность нефтяного рынка".

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК составила $61,05 за баррель, что на 0,93% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 1,4% - до $55,95 за баррель.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, в понедельник российский фондовый рынок снизился, однако сохранил позиции выше важной отметки. Продажам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется ниже $62 за баррель. Также "медведей" поддержала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы падали в пределах 2%, а в США в ходе первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P 500 снизились на 0,4% и 0,6% соответственно. На таком фоне российские фондовые индексы также упали. Аутсайдерами торгов выступили бумаги "Северстали" и "Сургутнефтегаза". Из рыночных "тяжеловесов" стоит выделить снижение акций "Газпрома", которые к концу торгов потеряли 1,4%, несмотря на то, что в начале дня были одними из лидеров роста.

"В первой половине дня на рынке преобладали позитивные настроения, а индекс МосБиржи в моменте вплотную подходил к 2960 пунктам. Однако к вечеру, на ухудшении настроений на внешних площадках, продажи в наших акциях возобладали, что привело к полной компенсации роста и уходу рынка на отрицательную территорию. При этом рынок удержал позиции выше ближайшей поддержки, расположенной на уровне 2920 пунктов по индексу МосБиржи. До пробоя этой отметки говорить об углублении коррекции преждевременно, а у рынка остаются шансы на возобновление роста. Если же данная поддержка будет пробита, высока вероятность ухода индекса МосБиржи в район 2840-2860 пунктов, нижняя граница которого выступает следующей поддержкой для рынка", - считает Зварич.

Аналитик компании "Велес Капитал" Елена Кожухова отмечает, что индексы МосБиржи и РТС к концу торгов понедельника отступили от максимумов дня и ушли в умеренный минус вслед за ухудшением внешнего фона. Акции "Газпрома" начали неделю ростом на фоне новостей о запуске трубопровода "Сила Сибири", но к концу сессии отступили от максимумов дня. Бумаги оказались под давлением из-за объявления о санкциях США в отношении компаний, связанных со строительством "Северного потока 2". Настроения на мировых рынках подпортили также новости о вводе Китаем санкций против некоторых негосударственных компаний США из-за принятия закона, связанного с Гонконгом. Кроме того, в Пекине приостановили рассмотрение запросов США на посещение Гонконга американскими судами и самолетами. Торги на биржах Европы, после повышения в первой половине дня, вечером проходили на пессимистичной ноте. Нефтяные цены к вечеру оставались в плюсе, но отступили от максимумов дня, прибавляя порядка 1-1,5%. На рынке в преддверии заседания ОПЕК+ (5-6 декабря) повысилась волатильность. Инвесторы начали активные спекуляции в отношении итогов встречи. Так, в понедельник в СМИ сообщили, что Саудовская Аравия может призвать Россию и других участников сделки к дополнительному сокращению нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в день. Такие призывы могут быть связаны в том числе с заинтересованностью королевства в высоких нефтяных ценах в преддверии IPO Saudi Aramco.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, в начале дня внешний фон для российского рынка акций выглядел вполне позитивным благодаря статистике по производственной активности в Китае, а также статистике из еврозоны. Китайские индексы деловой активности в промышленности указали на рост, а также были заметно лучше ожиданий. В самой еврозоне индекс производственной активности улучшил свое положение до 46,9 пункта в ноябре по сравнению с предварительной оценкой 46,6 пункта. В Германии индекс поднялся до 44,1 пункта с 43,8 пункта, а во Франции - до 51,7 пункта по сравнению с предварительной оценкой 51,6 пункта. В Великобритании производственный PMI составил 48,9 пункта по сравнению с 48,3 пункта месяцем ранее. На дневном отрезке торгов настроение инвесторам вновь подпортил президент США Дональд Трамп, который объявил о том, что возвращает пошлины на сталь для Аргентины и Бразилии. Негативной внутренней новостью стало снижение индекса производственной активности РФ до 45,6 пункта в ноябре с октябрьских 47,2 пункта.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи в понедельник составил 56,26 млрд рублей (из них 18,21 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP) и 6,62 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка).