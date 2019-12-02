02 декабря 2019 года 19:09
Цены евробондов РФ в понедельник снижаются вслед за рынком UST
Москва. 2 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник снижаются следом за рынком базовых активов в ожидании новостей относительно американо-китайского торгового соглашения и данных макроэкономической статистики, публикация которых должна состояться позднее на неделе. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) снижаются в цене менее заметными темпами, чем российские бумаги, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 29 ноября на 44 базисных пункта, составив 113,75% от номинала, что соответствует доходности 2,77% годовых (рост на 13 пунктов к предыдущему дню).
Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась на 2 базисных пункта относительно итогов 29 ноября, составив 100,71% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт - до 1,63% годовых). Таким образом, спред между доходностью бондов Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 12 базисных пунктов по отношению к пятнице, составив 114 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали по отношению к предыдущему торговому дню на 60 базисных пунктов - до 130,05% от номинала (доходность выросла на 3 пункта и составила 3,92% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 73 базисных пункта, до 126,23% от номинала (доходность выросла на 4 пункта - до 3,86% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 43 базисных пункта, до 110,64% от номинала, что соответствует доходности 2,94% годовых (рост на 7 пунктов к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году - на 12 базисных пунктов, до 109,68% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 2,19% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году упал в цене на 105 базисных пунктов, подешевев до 121,95% от номинала (доходность выросла на 6 пунктов и составила 3,94% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году опустился на 22 пункта, до 108,44% от номинала (доходность выросла на 3 пункта и составила 2,99% годовых).
"Российские государственные еврооблигации снижаются в понедельник вслед за US Treasuries. Котировки американских бумаг снижаются, следовательно, растут их доходности. Это отразилось и на динамике наших бумаг. Все это связано с хорошими данными макроэкономической статистики по Китаю, а также с ожиданиями торговой сделки. Постоянные изменения новостного фона относительно американо-китайской сделки приводят к приливам то оптимизма, то пессимизма и сказываются на динамике рисковых активов. Наблюдаемая волатильность по преимуществу связана с ожиданием сделки", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.
Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре вырос до 50,2 пункта по сравнению с 49,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе - индекс превысил эту отметку впервые с апреля.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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