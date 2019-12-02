Ориентир по индексу Мосбиржи на вторник составляет 2900-2960 пунктов - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии понедельника вышли в минус и стремились в район поддержек 2920 и 1430 пунктов, отмечается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. По мнению эксперта, рынку по-прежнему не хватает импульса для развития роста, которому мешают негативные фундаментальные факторы и близость американских индикаторов к рекордным пикам, провоцирующая коррекцию. Ориентир по индексу Мосбиржи на вторник: 2900-2960 пунктов.

"На мировых фондовых площадках настроения в начале недели ухудшились ввиду усиления напряженности между США и Китаем, которая может подтолкнуть инвесторов к дальнейшей фиксации прибыли. Российский рынок удерживается от более глубокой нисходящей коррекции во многом благодаря по-прежнему высокой склонности инвесторов к риску. Если же участники оценят опасность затруднений в торговых переговорах как высокую, "быкам" рано или поздно придется отступить", - отмечает Елена Кожухова.