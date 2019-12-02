Аналитики Julius Baer сохраняют позицию "выше рынка" по глобальному производственному сектору, отмечая, что перспективы циклического и структурного роста остаются высокими, говорится в комментарии руководителя отдела анализа фондовых рынков Julius Baer

Патрика Ланга.

"Показав рост на 25% с начала года, производственный сектор стал вторым по темпам роста после IT-сектора и одним из трех сегментов, которые опередили рынок, - отмечает Патрик Ланг. - Мы продолжим ожидать роста акций компаний производственного сектора и в 2020 году, поскольку оценки остаются привлекательными, а рост прибылей должен значительно ускориться. Основываясь на наших прогнозах по коэффициенту цена-прибыль, акции сектора торгуются с мультипликатором 17,5 к прибыли на акцию в следующем году, что в целом соответствует долгосрочным среднеисторическим значениям. Рост прибылей должен составить около 15% по сравнению с 2019 годом. Мы также не будем удивлены пересмотрам прибылей в сторону повышения, учитывая, что макроэкономические условия стали улучшаться, и накопленный спрос начинает подталкивать вверх темпы роста".

Более того, промышленный сектор является сектором позднего цикла и исторически опережает рынок в последние два года бычьего рынка, когда компании начинают выходить на полную производственную мощность и предусматривать инвестиции в создание новых мощностей, указывает эксперт Julius Baer. В текущем цикле, расходы на капитальные вложения по отношению к ВВП соответствовали среднеисторическим значениям, что говорит о потенциале дальнейшего роста как в относительном, так и в абсолютном отношении. "Исторически, капитальные вложения являются волатильным компонентом ВВП и вступают в игру, когда темпы роста ВВП значительно превышают 1%. Развивающиеся рынки, на которые приходится 20% всех прибылей, являлись важным драйвером роста в последнее десятилетие, и должны продолжить поддерживать повышение темпов роста сектора. Мы считаем глобальный производственный сектор привлекательным для инвестиций в поздней стадии текущего делового цикла, а также наиболее привлекательным сектором на рынке развитых экономик, который выиграет от деэскалации внешнеторгового конфликта между США и Китаем", - заключает Патрик Ланг.