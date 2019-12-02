Избыток предложения формируется на рынке нефти - Julius Baer

Избыток предложения формируется на рынке нефти на фоне низкого спроса и растущих поставок из США, Канады, Бразилии и стран Североморского бассейна, и нефтедобывающие страны вряд ли смогут успешно этому противостоять, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберта Рюкера.

Котировки нефти и природного газа показали сильное снижение в прошлую пятницу, особенно в Северной Америке. Так, цены на нефть потеряли до 5%, а цены на природный газ в США временно снизились почти на 9%. Официальные данные, опубликованные на прошлой неделе, показали рекордные месячные объемы производства нефти и природного газа в США. Однако, такие резкие перепады, по мнению эксперта, указывают на шаткие настроения на рынке и напряженность в торговле фьючерсами, что говорит о временном и преувеличенном характере изменения цен. Прогноз погоды на следующие две недели оказался сравнительно мягким, что добавило давления на котировки природного газа.

"Тем временем, рынок нефти сфокусировался на политике нефтедобывающих стран, соглашении об ограничении добычи и предстоящей встрече ОПЕК+ в конце текущей недели, - отмечает Норберт Рюкер. - В своих официальных комментариях Саудовская Аравия не смогла скрыть недовольство по поводу того, что ей приходилось брать на себя основную нагрузку по сокращению производства нефти в последние месяцы. В этом отношении, снижение котировок нефти в прошлую пятницу может сигнализировать о снижении уверенности рынка в способности нефтяных держав стабилизировать цены на нефть. Мы полагаем, что наиболее вероятным итогом заседания ОПЕК+ станет продление соглашения об ограничении добычи еще на 6 месяцев, причем будет сохранена возможность для неполного соблюдения и изменения политики в случае изменения рыночных условий".