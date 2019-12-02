.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем слабо дешевеет к доллару и евро на фоне негативной динамики валют ЕМ
.
ГЛАВНОЕ
Экономическая активность продолжила расти и в октябре
После более уверенного, чем ожидал Банк России, роста ВВП в 3-м квартале (1,7% против 0,8–1,3%) экономическая активность продолжила расти и в начале текущего квартала. Сохранилась тенденция к росту промпроизводства
 
Число покупок в "черную пятницу" выросло на 15%
За первые два дня "черной пятницы" средний чек составил чуть больше 9,5 тыс. рублей. Как рассказали пишут "Известиям" в операторе фискальных данных "Платформа ОФД", это на 20% ниже, чем в те же дни неделю назад (22-23 ноября), а также на 14% меньше,...
 
Доходность портфелей НПФ оказалась ниже, чем доходность пенсионных накоплений
Доходность портфелей пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам трех кварталов оказалась ниже, чем доходность пенсионных накоплений. Средневзвешенная доходность агрегированного портфеля пенсионных резервов семи...
 
Администрация президента: законопроект о виноделии следует существенно доработать
Государственно-правовое управление президента (ГПУ) раскритиковало законопроект "О виноградарстве и виноделии", пишут "Ведомости". Цель законопроекта, принятого в первом чтении 19 ноября, - особая поддержка производства вина, сделанного на 100% из...
 
02 декабря 2019 года 15:38

Рубль днем слабо дешевеет к доллару и евро на фоне негативной динамики валют ЕМ

Москва. 2 декабря. Доллар и евро незначительно повышаются на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль немного слабеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики валют emerging markets и в ожидании новых драйверов движения с внешних рынков.

Курс доллара США составил 64,43 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 8,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,89 руб./EUR1, подорожав на 2 копейки. При этом ранее евро превышал 71 руб./EUR1 впервые с 1 ноября. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 5,58 копейки - до 67,32 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 декабря на 32,8 копейки, до 64,4097 руб./$1, и увеличил курс евро на 42,55 копейки, до 70,973 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного слабеет к доллару и евро на дневных торгах в условиях снижения большинства валют emerging markets и в ожидании новых драйверов к движению. При этом поддержку котировкам рубля оказывает рост цен на нефть и ожидания того, что ЦБ РФ не станет менять ставку на следующем заседании совета директоров, которое состоится 13 декабря.

ЦБ РФ незадолго до начала "недели тишины" перед очередным заседанием совета директоров по денежно-кредитной политике (ДКП) не стал обновлять сигнал. "На последнем заседании совета директоров мы говорили о том, что есть некоторый потенциал, но целесообразность дальнейшего понижения ставки мы будем оценивать исходя из того, какие данные будут поступать, будем уточнять наши прогнозы по развитию экономики, по инфляции, смотреть на инфляционные ожидания и исходя из этого, принимать решения", - сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 1".

В конце октября ЦБ на фоне дезинфляционных процессов понизил ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 6,5%. При этом Банк России по-прежнему оценивает нейтральный диапазон ключевой ставки в 6-7% (то есть 2-3% реальная ставка при целевой инфляции в 4%).

Внимание трейдеров по-прежнему сосредоточено на ходе торговых переговоров США и Китая. КНР и США близки к заключению промежуточного торгового соглашения, которое, по мнению китайской стороны, должно включать отмену Вашингтоном пошлин на товары китайского экспорта, введение которых спровоцировало торговую войну, считает бывший замминистра торговли КНР Вэй Цзяньго. "Китай и США, конечно же, договорятся о "первой фазе" сделки. Я уверен в этом и оптимистичен. Если двусторонние торговые переговоры пойдут хорошо и будет быстрый прогресс, стороны могут заключить соглашение до китайского Нового года в конце января 2020 года", - говорится в статье Вэй Цзяньго, опубликованной в китайской газете Global Times.

По его словам, первая фаза торговой сделки должна решать самые острые проблемы. "Отмена пошлин, введенных Штатами, является обязательным условием сделки. Торговая война США и КНР была спровоцирована введением американской стороной пошлин на китайские товары, поэтому пошлины должны быть отменены в первую очередь", - пишет Вэй Цзяньго.

На минувшей неделе опасения инвесторов по поводу торгового соглашения Пекина и Вашингтона усилились в связи с решением президента США Дональда Трампа подписать закон в отношении Гонконга.

Американский президент подписал закон о правах человека и демократии, который предусматривает ежегодную проверку автономного статуса Гонконга, что обеспечивает ему особый режим отношений с США. Особый статус, в частности, предусматривает неприменение американских санкций или пошлин, которые вводятся в отношении континентальной части КНР.

Китай предупредил Вашингтон, что примет "жесткие контрмеры" в случае продолжения американской поддержки антиправительственных выступлений в Гонконге. В понедельник Пекин объявил о введении санкций в отношении нескольких американских неправительственных организаций в ответ на принятие в США закона о правах человека и демократии в Гонконге, сообщило Центральное телевидение КНР со ссылкой на заявление представителя МИД КНР Хуа Чуньин, прозвучавшее на брифинге в понедельник.

"Недавно США приняли закон о правах человека и демократии в Гонконге, проигнорировав протест Китая по этому вопросу. Это серьезное нарушение международного права и базовых принципов международных отношений, а также является вмешательством во внутренние дела Китая", - сказала она. "Китай принял решение ввести санкции в отношении нескольких неправительственных организаций США, в частности Национального демократического института, Human Rights Watch и Freedom House", - добавила Хуа Чуньин.

"Несколько ухудшают аппетит к риску сообщения от китайской стороны о готовности к дополнительным ответным мерам после подписания закона в поддержку протестующих в Гонконге. Сообщения об угрозе ограничений в отношении компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток 2" также не добавляют оптимизма российской валюте. Дополнительным фактором риска на неделю выступает целый блок макроэкономических данных по США (индекс деловой активности ISM в производственном секторе в понедельник, индекс деловой активности ISM в сфере услуг в среду и данные по рынку труда в пятницу). В случае выхода данных лучше ожиданий доллар может получить дополнительную поддержку", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Цены на нефть ускорили подъем в понедельник днем на сигналах о том, что страны ОПЕК+ могут согласовать дополнительное сокращение добычи на предстоящем на этой неделе заседании. Министр нефти Ирака Тамир Габдан заявил в воскресенье, что нефтедобывающие страны рассматривают возможность снижения добычи дополнительно на 400 тыс. баррелей в сутки.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 2,45% - до $61,97 за баррель. Фьючерс на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 2,48% - до $56,54 за баррель. В пятницу нефть Brent подешевела на 4,4%, WTI - на 5,1%. В ноябре Brent подорожала на 3,7%, WTI - на 1,8%.

Резкое падение цен на нефть в пятницу последовало за сообщением Bloomberg о растущем недовольстве Саудовской Аравии невыполнением странами ОПЕК+ условий соглашения об ограничении добычи.

По данным источников агентства, на предстоящей встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия даст понять, что более не намерена компенсировать избыточную добычу других участников соглашения за счет более серьезного сокращения собственной добычи.

Поддержку нефтяному рынку в понедельник также оказывают позитивные статданные из Китая. Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре вырос до 50,2 пункта по сравнению с 49,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе - индекс превысил эту отметку впервые с апреля.

"Рубль на прошлой неделе снизился по отношению к мировым резервным валютам на фоне падения цен на нефть и подписания Трампом законопроекта относительно ситуации в Гонконге. В течение наступившей недели негативных новостей для отечественной валюты не ожидается: рубль будет торговаться в диапазоне 63,5-64,5 в паре с долларом и в параметрах 70-71 в паре с европейской валютой", - отмечает заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин.

"Для российских инвесторов заметным фактором является снижение в конце прошлой недели нефтяных котировок, однако в краткосрочной перспективе корреляция рубля с нефтяными ценами остается на сравнительно низком уровне (около 35% по дневным изменениям за последние 60 дней). Согласно нашей модели, при ценах на нефть вблизи $62 за баррель и текущем уровне ключевых макропоказателей равновесный курс пары "доллар-рубль" расположен в диапазоне 65-66 руб./$1 - масштаб текущей переоценки в рубле не столь значителен, чтобы оказывать весомое влияние на динамику рубля в краткосрочной перспективе. На горизонте ближайших дней ожидаем движения пары "доллар-рубль" в диапазоне 64-64,5 руб./$1", - полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 6,64% и 6,68% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с пятницей - 6,73%, 6,78% и 6,81% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
02 декабря 2019 года 19:42
Рубль вечером развернулся вверх к доллару и продолжает снижаться к евро следом за их динамикой на Forex
Москва. 2 декабря. Доллар развернулся вниз, евро умеренно повышается на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль немного слабеет к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.    читать дальше
.
02 декабря 2019 года 19:37
Рынок акций РФ закрылся в понедельник умеренным снижением вслед за мировыми рынками
Москва. 2 декабря. Рынок акций РФ, демонстрировавший в начале дня умеренный рост, закрылся в понедельник умеренным снижением на фоне ухудшения ситуации на мировых фондовых площадках после заявлений президента США Дональда Трампа о возвращении пошлин на стальную и алюминиевую продукцию из Аргентины и Бразилии    читать дальше
.
02 декабря 2019 года 19:09
Цены евробондов РФ в понедельник снижаются вслед за рынком UST
Москва. 2 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник снижаются следом за рынком базовых активов в ожидании новостей относительно американо-китайского торгового соглашения и данных макроэкономической статистики, публикация которых должна состояться позднее на неделе. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) снижаются в цене менее заметными темпами, чем российские бумаги, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
02 декабря 2019 года 19:06
Доллару открыта дорога в район 65 рублей - Промсвязьбанк
Доллару в данный момент открыта дорога в район 65 рублей, что более соответствует текущим фундаментальным предпосылкам, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Основные мировые валюты на валютной секции Московской биржи продемонстрировали в понедельник...    читать дальше
.
02 декабря 2019 года 18:56
Ориентир по индексу Мосбиржи на вторник составляет 2900-2960 пунктов - ИК "Велес Капитал"
Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии понедельника вышли в минус и стремились в район поддержек 2920 и 1430 пунктов, отмечается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. По мнению эксперта, рынку по-прежнему не хватает импульса для развития роста, которому мешают негативные...    читать дальше
.
02 декабря 2019 года 18:45
Аналитики Julius Baer сохраняют позицию "выше рынка" по глобальному производственному сектору
Аналитики Julius Baer сохраняют позицию "выше рынка" по глобальному производственному сектору, отмечая, что перспективы циклического и структурного роста остаются высокими, говорится в комментарии руководителя отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрика Ланга. "Показав рост на 25% с...    читать дальше
.
02 декабря 2019 года 18:30
Акции нефтегазовых компаний будут пользоваться спросом на этой неделе - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка полагают, что на этой неделе спросом будут пользоваться акции нефтегазовых компаний, особенно “голубые фишки” на фоне потенциала роста цены на нефть, говорится в обзоре инвестбанка. "Мы хотели бы особенно выделить бумаги OGZD, LKOD, ROSN. Поддержку Газпрому окажет и...    читать дальше
.
02 декабря 2019 года 18:11
Рынок ОФЗ находится в боковике и начнет выстраивать позиции в преддверии решения ЦБ РФ 13 декабря - Газпромбанк
Рынок ОФЗ находится в боковике – по итогам недели доходность вдоль кривой выросла на 5-10 б.п., отыграв аналогичный рост позапрошлой недели, говорится в обзоре Газпромбанка. В ходе текущей недели на рынок будут оказывать влияние внешние факторы, а также, возможно, данные по инфляции, по мере...    читать дальше
.
02 декабря 2019 года 17:46
BofA-ML повысил оценку акций и DR нефтегазовых компаний РФ на 2-27%, рейтинги не изменились
Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок (DR) анализируемых компаний РФ, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Карена Костаняна и Екатерины Смык. По итогам переоценки прогнозные цены этих бумаг были повышены на 2-27%, при этом...    читать дальше
.
02 декабря 2019 года 17:22
Избыток предложения формируется на рынке нефти - Julius Baer
Избыток предложения формируется на рынке нефти на фоне низкого спроса и растущих поставок из США, Канады, Бразилии и стран Североморского бассейна, и нефтедобывающие страны вряд ли смогут успешно этому противостоять, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления...    читать дальше
.
02 декабря 2019 года 16:58
Ближайшая перспектива рубля - диапазон на уровне 63,8-64,8 за доллар - Sberbank Asset Management
целевой диапазон на уровне 63,8-64,8 рубля за доллар, а до конца года возможно умеренное ослабление рубля, сообщается в обзоре Sberbank Asset Management. Основным фактором динамики российской валюты в ближайшее время может стать общее восприятие глобальных инвесторов всей группы валют...    читать дальше
.
02 декабря 2019 года 16:53
Интересна покупка акций "Северстали" и "Сургутнефтегаза", привлекательны акции АФК "Система" - ITI Capital
Аналитики ITI Capital считают, что, с точки зрения тактических идей, на этой неделе интересно выглядит покупка акций "Северстали" и "Сургутнефтегаза", а из фундаментальных инвестиционных идей привлекательно выглядят акции АФК "Система", говорится в комментарии. Инвесторы ждут свидетельств...    читать дальше
.
02 декабря 2019 года 16:40
Наиболее интересно смотрятся корпоративные облигации - Sberbank Asset Management
Рублевый долговой рынок по-прежнему выглядит привлекательно благодаря высоким реальным ставкам, замедлению инфляции и вероятному очередному снижению ключевой ставки ЦБ на горизонте шести месяцев. Наиболее интересно смотрятся корпоративные облигации, спреды по которым могут продемонстрировать...    читать дальше
.
02 декабря 2019 года 16:16
Рубль в декабре может протестировать отметки 65-65,50 за доллар - ГК "ФИНАМ"
Российская валюта в декабре может на время покинуть рамки "обжитого" в ноябре диапазона и протестировать отметки 65-65,50 руб./$, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Стабильность на мировых финансовых и сырьевых площадках на данном этапе создает относительно благоприятные условия для активов и...    читать дальше
.
02 декабря 2019 года 15:56
Опасность для фондовых "быков" представляет возможное ухудшение настроений на американских биржах - ИК "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии понедельника отступили наверх от района поддержек 2920 и 1430 пунктов соответственно, но в целом продолжают "боковое" движение без ярко выраженного направления. Во второй половине дня опасность для "быков" представляет возможное ухудшение настроений на...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.