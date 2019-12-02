Интересна покупка акций "Северстали" и "Сургутнефтегаза", привлекательны акции АФК "Система" - ITI Capital

Аналитики ITI Capital считают, что, с точки зрения тактических идей, на этой неделе интересно выглядит покупка акций "Северстали" и "Сургутнефтегаза", а из фундаментальных инвестиционных идей привлекательно выглядят акции АФК "Система", говорится в комментарии.

Инвесторы ждут свидетельств прогресса американо-китайских торговых переговоров. Новые американские пошлины на китайские товары должны вступить в силу 15 декабря. Напряженность в отношениях материкового Китая с Гонконгом нарастает.

Финансовые рынки начали декабрь с настроения risk-on после превзошедших прогнозы данных по производству в Китае, которые укрепили уверенность в том, что мировая экономика ускоряется.

"С точки зрения тактических идей (технический анализ), на этой неделе интересно выглядит покупка акций "Северстали" и "Сургутнефтегаза". Мы считаем, что потенциальный технический уровень стоимости акций "Газпрома" до конца недели составляет 265 рублей, Сбербанку - 240 рублей. Из фундаментальных инвестиционных идей привлекательно выглядят акции АФК "Система" после коррекции на 6,9% на прошлой неделе. Мы подтверждаем целевую цену на уровне 19 руб./акция ($5,8/GDR) с горизонтом инвестиций до конца 2020 г. Основными триггерами роста цены АФК "Система" по-прежнему считаем раскрытие стоимости нерыночных активов группы, а также снижение долговой нагрузки", - указывают аналитики ITI Capital.