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02 декабря 2019 года 16:16
Рубль в декабре может протестировать отметки 65-65,50 за доллар - ГК "ФИНАМ"
Российская валюта в декабре может на время покинуть рамки "обжитого" в ноябре диапазона и протестировать отметки 65-65,50 руб./$, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Стабильность на мировых финансовых и сырьевых площадках на данном этапе создает относительно благоприятные условия для активов и валют развивающихся рынков, что позволяет рублю оставаться в рамках диапазона 63,65-64,50 руб./$, считает аналитик Сергей Дроздов. Однако в декабре давление на курс российской валюты может оказать сезонный фактор, в рамках которого обычно растет спрос граждан на иностранную валюту. Кроме того, отмечает Сергей Дроздов, влияние на динамику рубля традиционно будет оказывать конъюнктура на рынке "чёрного золота", на котором в настоящий момент есть две основные истории. Первая - грядущее заседание стран ОПЕК+, вторая - затянувшиеся переговоры по первой фазе торговой сделки между США и Китаем. Основным событием, которое может серьезным образом повлиять на настроения на глобальных финансовых рынках, в том числе развивающихся, будет решение президента США Дональда Трампа по тарифам на китайские товары 15 декабря. "С учётом этих факторов в декабре российская валюта может на время покинуть рамки "обжитого" в ноябре диапазона и протестировать отметки 65-65,50 руб./$", - предупреждает специалист ГК "ФИНАМ".
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02 декабря 2019 года 19:42
Рубль вечером развернулся вверх к доллару и продолжает снижаться к евро следом за их динамикой на Forex
Москва. 2 декабря. Доллар развернулся вниз, евро умеренно повышается на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль немного слабеет к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах. читать дальше
.02 декабря 2019 года 19:37
Москва. 2 декабря. Рынок акций РФ, демонстрировавший в начале дня умеренный рост, закрылся в понедельник умеренным снижением на фоне ухудшения ситуации на мировых фондовых площадках после заявлений президента США Дональда Трампа о возвращении пошлин на стальную и алюминиевую продукцию из Аргентины и Бразилии читать дальше
.02 декабря 2019 года 19:09
Москва. 2 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник снижаются следом за рынком базовых активов в ожидании новостей относительно американо-китайского торгового соглашения и данных макроэкономической статистики, публикация которых должна состояться позднее на неделе. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) снижаются в цене менее заметными темпами, чем российские бумаги, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.02 декабря 2019 года 19:06
Доллару в данный момент открыта дорога в район 65 рублей, что более соответствует текущим фундаментальным предпосылкам, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Основные мировые валюты на валютной секции Московской биржи продемонстрировали в понедельник... читать дальше
.02 декабря 2019 года 18:56
Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии понедельника вышли в минус и стремились в район поддержек 2920 и 1430 пунктов, отмечается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. По мнению эксперта, рынку по-прежнему не хватает импульса для развития роста, которому мешают негативные... читать дальше
.02 декабря 2019 года 18:45
Аналитики Julius Baer сохраняют позицию "выше рынка" по глобальному производственному сектору, отмечая, что перспективы циклического и структурного роста остаются высокими, говорится в комментарии руководителя отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрика Ланга. "Показав рост на 25% с... читать дальше
.02 декабря 2019 года 18:30
Аналитики Альфа-банка полагают, что на этой неделе спросом будут пользоваться акции нефтегазовых компаний, особенно “голубые фишки” на фоне потенциала роста цены на нефть, говорится в обзоре инвестбанка. "Мы хотели бы особенно выделить бумаги OGZD, LKOD, ROSN. Поддержку Газпрому окажет и... читать дальше
.02 декабря 2019 года 18:11
Рынок ОФЗ находится в боковике и начнет выстраивать позиции в преддверии решения ЦБ РФ 13 декабря - Газпромбанк
Рынок ОФЗ находится в боковике – по итогам недели доходность вдоль кривой выросла на 5-10 б.п., отыграв аналогичный рост позапрошлой недели, говорится в обзоре Газпромбанка. В ходе текущей недели на рынок будут оказывать влияние внешние факторы, а также, возможно, данные по инфляции, по мере... читать дальше
.02 декабря 2019 года 17:46
Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок (DR) анализируемых компаний РФ, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Карена Костаняна и Екатерины Смык. По итогам переоценки прогнозные цены этих бумаг были повышены на 2-27%, при этом... читать дальше
.02 декабря 2019 года 17:22
Избыток предложения формируется на рынке нефти на фоне низкого спроса и растущих поставок из США, Канады, Бразилии и стран Североморского бассейна, и нефтедобывающие страны вряд ли смогут успешно этому противостоять, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления... читать дальше
.02 декабря 2019 года 16:58
целевой диапазон на уровне 63,8-64,8 рубля за доллар, а до конца года возможно умеренное ослабление рубля, сообщается в обзоре Sberbank Asset Management. Основным фактором динамики российской валюты в ближайшее время может стать общее восприятие глобальных инвесторов всей группы валют... читать дальше
.02 декабря 2019 года 16:53
Интересна покупка акций "Северстали" и "Сургутнефтегаза", привлекательны акции АФК "Система" - ITI Capital
Аналитики ITI Capital считают, что, с точки зрения тактических идей, на этой неделе интересно выглядит покупка акций "Северстали" и "Сургутнефтегаза", а из фундаментальных инвестиционных идей привлекательно выглядят акции АФК "Система", говорится в комментарии. Инвесторы ждут свидетельств... читать дальше
.02 декабря 2019 года 16:40
Рублевый долговой рынок по-прежнему выглядит привлекательно благодаря высоким реальным ставкам, замедлению инфляции и вероятному очередному снижению ключевой ставки ЦБ на горизонте шести месяцев. Наиболее интересно смотрятся корпоративные облигации, спреды по которым могут продемонстрировать... читать дальше
.02 декабря 2019 года 15:56
Опасность для фондовых "быков" представляет возможное ухудшение настроений на американских биржах - ИК "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии понедельника отступили наверх от района поддержек 2920 и 1430 пунктов соответственно, но в целом продолжают "боковое" движение без ярко выраженного направления. Во второй половине дня опасность для "быков" представляет возможное ухудшение настроений на... читать дальше
.02 декабря 2019 года 15:38
Москва. 2 декабря. Доллар и евро незначительно повышаются на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль немного слабеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики валют emerging markets и в ожидании новых драйверов движения с внешних рынков. читать дальше
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