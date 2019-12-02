Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на вторник - 2930-2970 пунктов - БКС

Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на вторник составляет 2930-2970 пунктов, говорится в комментарии "БКС Премьер".

Понедельник российский рынок акций проводит в умеренно приподнятых настроениях. Отечественные активы получают поддержку со стороны восстановления нефтяных котировок в направлении $62 за баррель, внутренних корпоративных историй и относительно неплохого внешнего фона.

Ценовые колебания в нефти могут увеличиться в ближайшие дни на фоне приближения IPO Saudi Aramco и заседания ОПЕК+ (5-6 декабря).

"Участники торгов во вторник продолжат внимательно следить за информацией, связанной с торговыми переговорами США и КНР, развитием событий в Гонконге. Важной статистики не ожидается. Некоторой нервозности на российских площадках могут добавить слушания в сенате США о политике в отношении РФ. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на вторник - 2930-2970 пунктов", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.