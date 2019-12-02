Бонды METINR 24 предлагают лучшее сочетание риска и доходности - Райффайзенбанк

Аналитики Райффайзенбанка в целом нейтрально оценивают представленные "Металлоинвестом" ключевые финансовые показатели за 3 квартал 2019 года. При этом специалисты считают, что "бонды" METINR 24 предлагают лучшее сочетание риска и доходности.

Результаты по-прежнему остаются под давлением снижения мировых цен на сталь (более того, доля отгрузок в РФ, где цены сохранялись на высоком уровне, сократилась с 34% до 30%), говорится в обзоре. Также снижались объемы отгрузки стальной продукции с высокой добавленной стоимостью (-20% кв./кв.) при сохранении общих продаж стального дивизиона на уровне предыдущего кв. Однако благоприятная конъюнктура на рынке железной руды (в 3 кв. цены достигали пика) и рост объемов реализации (жрс +29% кв./кв., окатыши +10% кв./кв.) компенсировали падение в стальном сегменте, в итоге выручка в 3 кв. выросла на 1% кв./кв. (до 1,7 млрд долл.), EBITDA – на 4% кв./кв. (до 705 млн долл.), рентабельность по EBITDA – на 1 п.п. (до 40,4%). Капвложения за 9М 2019 г. составили 352 млн долл. при годовом плане 550 млн долл. Долговая нагрузка немного повысилась, но остается на комфортном уровне - 1,29х Чистый долг/EBITDA.

"METINR 24 (YTM 3,27%), на наш взгляд, предлагают лучшее сочетание риска и доходности. Также нам нравятся длинные выпуски GAZPRU 34, 37, высокие ставки купонов которых в условиях падающих долларовых ставок транслируются в высокие текущие доходности (~6%)", - указывает аналитик Райффайзенбанка Ирина Ализаровская.