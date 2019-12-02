Экономика США стабилизировалась, шансы на снижение ставки ФРС уменьшаются - БКС Глобал Маркетс

Экономика США стабилизировалась, шансы на снижение ставки ФРС уменьшаются, отмечается в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

"Прошедшая неделя ознаменовалась публикацией целой серии хорошей статистики по экономике США: от ВВП до рынка труда, - напоминает главный экономист инвесткомпании Владимир Тихомиров. - Сигналы от ФРС стали прозрачнее – об отсутствии необходимости новых снижений ставки синхронно говорили уже все голосующие члены FOMC. Следующее заседание запланировано на 10-11 декабря, и мы продолжаем считать, что ставка ФРС останется на текущем уровне (1.5-1.75%); мы также оцениваем как низкие шансы на изменение ставки в течение 2020 г.".