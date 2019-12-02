Геополитические риски могу вновь выйти на первый план, если РФ не решит вопросы экспорта газа с Украиной и Западом - БКС Глобал Маркетс

Геополитические риски могу вновь выйти на первый план, если РФ не решит вопросы экспорта газа с Украиной и Западом, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

"События последних дней говорят об активизации политики в сфере экспорта газа: начались двусторонние переговоры по газу РФ и Украины, строительство Северного потока-2 вступило в завершающую стадию, продолжается подготовка к саммиту «нормандской четверки» (где вопрос о будущем транзита газа через Украину будет одним из основных), РФ и КНР запускают трубопровод «Сила Сибири», - отмечают эксперты "БКС Глобал Маркетс". - В США пройдут слушания о будущей политике в отношении России, этот же вопрос будет главным на предстоящем саммите НАТО. Все указывает на то, что вопросы экспорта газа могут стать ключевыми для политики Кремля в последний месяц 2019 г. Если Москве в этой области не удастся найти компромисса с Киевом и Западом, то ситуация на внешнем фронте может ухудшиться, а уже почти забытая тема новых геополитических рисков – вновь выйти на первый план".