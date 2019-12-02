Рынок акций РФ в понедельник утром демонстрирует рост благодаря улучшению внешней конъюнктуры

Москва. 2 декабря. Рынок акций РФ в понедельник утром демонстрирует умеренный рост благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2947,25 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1441,56 пункта (+0,22%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,2%, заметно упали бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,5%) после отсечки под выплату промежуточных дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

Выросли в цене акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,2%), "Газпрома" (+1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%, "префы" подорожали на 0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Вместе с тем снижаются в цене бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "Мосбиржи" (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,2%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию на российском рынке акций тенденции к росту в начале торгов 2 декабря способствует прежде всего наметившееся улучшение ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, после падения в конце прошлой недели.

Американские фондовые индексы закрыли торги в пятницу снижением из-за опасений инвесторов по поводу торгового соглашения США и Китая в связи с обострением противоречий между двумя странами на фоне ситуации в Гонконге. В пятницу на американском фондовом рынке был сокращенный рабочий день. Днем ранее рынок был закрыт по случаю празднования Дня благодарения. Китай предупредил Вашингтон, что примет "жесткие контрмеры" в случае продолжения американской поддержки антиправительственных выступлений в Гонконге, сообщила телерадиокорпорация BBC.

Вместе с тем фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут на торгах в понедельник, поддержку индексам оказывают статистические данные из Китая. Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,11%, южнокорейский KOSPI - на 0,08%, гонконгский Hang Seng - на 0,36%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,24%. Данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР показали, что индекс менеджеров закупок (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в ноябре вырос до 50,2 пункта по сравнению с 49,3 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов предполагал повышение PMI в ноябре до 49,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией вокруг торгового конфликта США и Китая. Пекин настаивает на отмене пошлин США на китайские товары в рамках первого этапа урегулирования торгового спора, пишет англоязычная китайская газета Global Times. Издание отмечает, что Пекин рассчитывает на "гибкий" и "разумный" подход администрации президента США Дональда Трампа. Стороны недавно заявляли, что близки к заключению первого этапа торгового соглашения. Однако, как говорится в опубликованном накануне порталом Axios материале, подписание Трампом законов "О правах человека и демократии в Гонконге", а также о запрете поставок снаряжения гонконгской полиции осложнило процесс переговоров по торговле.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в понедельник на сигналах о том, что страны ОПЕК+ могут согласовать дополнительное сокращение добычи на предстоящем на этой неделе заседании. Министр нефти Ирака Тамир Габдан заявил в воскресенье, что нефтедобывающие страны рассматривают возможность снижения добычи дополнительно на 400 тыс. баррелей в сутки. "Представители ОПЕК+ рассматривают точку зрения о дальнейшем уменьшении добычи, однако не столь существенном, как 1,2 млн баррелей в сутки, - заявил Габдан. - Такое сокращение обеспечит стабильность нефтяного рынка".

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:10 МСК составляет $61,21 за баррель, что на 1,2% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов снизилась на 4,39%, до $60,49 за баррель. Фьючерс на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 1,54% - до $56,02 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на 5,06%, до $55,17 за баррель.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, "главной темой для мировых рынков остается торговая война и переговоры по ее прекращению между Китаем и США. Уже почти полтора месяца Вашингтон и Пекин говорят о близости к заключению сделки первой фазы, но похоже, что близости никакой нет. Китай настаивает на том, чтобы принятые импортные пошлины были поэтапно отменены, но президент Дональд Трамп упорствует, так как главное в этой войне - не только ограничить КНР экономически, но и стимулировать американские компании возвращать производственные мощности обратно в США. Соответственно, многие говорят о том, что сделка, если и состоится, то будет заключена уже после Нового года. Тем не менее, внешний фон для российского рынка сегодня складывается слабо позитивным. Рынки получили свидетельства того, что китайская экономика весьма неплохо сопротивляется в условиях торговой войны. Китайский PMI в производственной сфере от Национального бюро статистики вырос в ноябре до 50,2 пункта с 49,3 пункта в октябре, PMI Caixin в производстве повысился до 51,8 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее. При этом нефть также взбодрилась на фоне позитивной статистики из Китая".

По мнению аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, "акции "Газпрома" являются одними из самых перспективных бумаг на среднесрочный период. Скорее всего, в ближайшие дни мы увидим приток средств в "Газпром" (MOEX: GAZP) со стороны крупных западных инвесторов, которые покупают акции на длительную перспективу по факту такого позитивного события, как изменение дивидендной политики. Сейчас сопротивлением для роста выступает район чуть выше 260 рублей, но в ближайшие дни оно будет пройдено, и цена к концу года в 300 рублей нас не удивит. Ждем продолжения роста и в "ЛУКОЙЛе", который в пятницу не поддался на снижение нефти. Бумаги компании поддерживает программа обратного выкупа и приближающаяся отсечка реестра под промежуточные дивиденды. Вообще сейчас стоит обратить внимание на дивидендные бумаги, по которым в декабре пройдет отсечка под промежуточные дивиденды, - они в ближайшие дни могут выглядеть лучше рынка. Сегодня внешний фон позитивен: на 0,3% подрастают американские фьючерсы, более процента прибавляет нефть".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 10,27 млрд рублей (из них 4,89 млрд рублей пришлось на "Газпром" и 1,16 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка).