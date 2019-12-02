Предстоящая неделя будет интенсивной для сегмента ОФЗ - Уралсиб

Предстоящая неделя будет интенсивной для сегмента ОФЗ, поскольку запланирована публикация важной макростатистики по рынку труда в США, а на локальном рынке в центре внимания будут ноябрьские данные по инфляции, так как приближается ключевое для рынка событие – 13 декабря пройдет заседание совета директоров ЦБ по ставке, говорится в обзоре Уралсиба.

На локальном рынке в центре внимания будут ноябрьские данные по инфляции, так как приближается ключевое для рынка событие – заседание совета директоров ЦБ по ставке (13 декабря). Пока среди участников нет единого мнения, продолжит ли Центробанк снижение ставки или сделает паузу. Возможно, отмечает аналитик Ольга Стерина, на этой неделе поступят некоторые сигналы от представителей регулятора, что поможет инвесторам сформировать свои ожидания.

"Пока мы прогнозируем снижение ставки на 25 б.п. - до 6%. Отметим, что сегодня нефть торгуется гораздо ниже пятничного закрытия, есть риск, что рублевые активы отреагируют на это негативно", - указывает аналитик Уралсиба.