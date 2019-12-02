.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют покупку акций Palo Alto Networks и повышают их целевую цену на ближайшие 18 месяцев до $275
.
ГЛАВНОЕ
Экономическая активность продолжила расти и в октябре
После более уверенного, чем ожидал Банк России, роста ВВП в 3-м квартале (1,7% против 0,8–1,3%) экономическая активность продолжила расти и в начале текущего квартала. Сохранилась тенденция к росту промпроизводства
 
Число покупок в "черную пятницу" выросло на 15%
За первые два дня "черной пятницы" средний чек составил чуть больше 9,5 тыс. рублей. Как рассказали пишут "Известиям" в операторе фискальных данных "Платформа ОФД", это на 20% ниже, чем в те же дни неделю назад (22-23 ноября), а также на 14% меньше,...
 
Доходность портфелей НПФ оказалась ниже, чем доходность пенсионных накоплений
Доходность портфелей пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам трех кварталов оказалась ниже, чем доходность пенсионных накоплений. Средневзвешенная доходность агрегированного портфеля пенсионных резервов семи...
 
Администрация президента: законопроект о виноделии следует существенно доработать
Государственно-правовое управление президента (ГПУ) раскритиковало законопроект "О виноградарстве и виноделии", пишут "Ведомости". Цель законопроекта, принятого в первом чтении 19 ноября, - особая поддержка производства вина, сделанного на 100% из...
 
02 декабря 2019 года 12:45

Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют покупку акций Palo Alto Networks и повышают их целевую цену на ближайшие 18 месяцев до $275

Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование потенциальной доходности вложений в акции Palo Alto Networks - американской ИТ-компании с рыночной капитализацией около $21 млрд, предоставляющей решения для кибербезопасности предприятий, организаций и правительственных ведомств, отмечается в пресс-релизе "ФИНАМа". Акциям присвоена рекомендация "Покупать", целевая цена составляет $275 при текущей рыночной оценке около $220, потенциал роста - 24,8%.

Платформа безопасности, разработанная Palo Alto Networks, состоит из трех элементов - фаервол, продвинутая защита конечных точек и облако выявления киберугроз. Фаервол обеспечивает визуальный интерфейс и возможность контроля пользователем, а также защиту от киберугроз сетевого происхождения; вторая составляющая предотвращает кибератаки, осуществляемые посредством вредоносного кода или за счет слабых мест программного обеспечения; третий компонент платформы обеспечивает превентивные меры против кибератак и предоставляет антивирусное программное обеспечение как услугу (SaaS).

Мировые расходы на борьбу с киберпреступностью в ближайшие 5 лет, по некоторым прогнозам, превзойдут $1 трлн, и у Palo Alto Networks есть все шансы получить свою долю этих потенциальных потоков выручки, поскольку продукты компании имеют хорошую репутацию на рынке и пользуются спросом. В частности, согласно данным "магического квадранта" исследовательской фирмы Gartner, на рынке фаерволов корпоративного класса по итогам 2018 года Palo Alto Networks в седьмой раз подряд оказалась в числе лидеров.

Усилению спроса на решения для ИТ-безопасности способствуют не только атаки вредоносных программ, но также "облачная революция", которую претерпевает бизнес в мировом масштабе. Все больше компаний и организаций по всему миру переходят на "облачные" системы, и это ставит новые задачи для обеспечения безопасности цифровой информации. Такие задачи как раз и решает Palo Alto Networks - данная компания способна стать одним из главных бенефициаров роста спроса на кибербезопасность в свете вышеупомянутых тенденций.

Выручка Palo Alto Networks по итогам первого фискального квартала увеличилась на 17,7% (г/г) до $771,9 млн и превзошла усредненные прогнозы на $2,56 млн. Скорректированная чистая прибыль компании на акцию достигла $1,05 на акцию и оказалась на 2 цента выше усредненных прогнозов Уолл-Стрит. Вместе с тем, компания представила скорректированные прогнозы по прибыли на акцию на квартал с окончанием в январе в диапазоне $1,11-1,13, что оказалось ощутимо слабее консенсус-прогнозов.

"Мы в целом конструктивно оцениваем опубликованный компанией квартальный отчет и отмечаем, что негативная корректировка прогнозов Palo Alto на текущий квартал обусловлена, в первую очередь, издержками по приобретению компании Aporeto, а не неблагоприятными ожиданиями относительно перспектив бизнеса и операционной деятельности компании. Рост спроса на продукты и услуги в сфере кибербезопасности в глобальном масштабе продолжает способствовать динамичному расширению выручки Palo Alto Networks. Динамика квартальной выручки и чистой прибыли на акцию компании на данном этапе не внушает опасений с точки зрения долгосрочной перспективы. Мы по-прежнему рекомендуем покупку акций Palo Alto Networks и повышаем их целевую цену на ближайшие 18 месяцев до $275", - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    ФСК ЕЭС


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
02 декабря 2019 года 19:42
Рубль вечером развернулся вверх к доллару и продолжает снижаться к евро следом за их динамикой на Forex
Москва. 2 декабря. Доллар развернулся вниз, евро умеренно повышается на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль немного слабеет к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.    читать дальше
.
02 декабря 2019 года 19:37
Рынок акций РФ закрылся в понедельник умеренным снижением вслед за мировыми рынками
Москва. 2 декабря. Рынок акций РФ, демонстрировавший в начале дня умеренный рост, закрылся в понедельник умеренным снижением на фоне ухудшения ситуации на мировых фондовых площадках после заявлений президента США Дональда Трампа о возвращении пошлин на стальную и алюминиевую продукцию из Аргентины и Бразилии    читать дальше
.
02 декабря 2019 года 19:09
Цены евробондов РФ в понедельник снижаются вслед за рынком UST
Москва. 2 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник снижаются следом за рынком базовых активов в ожидании новостей относительно американо-китайского торгового соглашения и данных макроэкономической статистики, публикация которых должна состояться позднее на неделе. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) снижаются в цене менее заметными темпами, чем российские бумаги, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
02 декабря 2019 года 19:06
Доллару открыта дорога в район 65 рублей - Промсвязьбанк
Доллару в данный момент открыта дорога в район 65 рублей, что более соответствует текущим фундаментальным предпосылкам, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Основные мировые валюты на валютной секции Московской биржи продемонстрировали в понедельник...    читать дальше
.
02 декабря 2019 года 18:56
Ориентир по индексу Мосбиржи на вторник составляет 2900-2960 пунктов - ИК "Велес Капитал"
Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии понедельника вышли в минус и стремились в район поддержек 2920 и 1430 пунктов, отмечается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. По мнению эксперта, рынку по-прежнему не хватает импульса для развития роста, которому мешают негативные...    читать дальше
.
02 декабря 2019 года 18:45
Аналитики Julius Baer сохраняют позицию "выше рынка" по глобальному производственному сектору
Аналитики Julius Baer сохраняют позицию "выше рынка" по глобальному производственному сектору, отмечая, что перспективы циклического и структурного роста остаются высокими, говорится в комментарии руководителя отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрика Ланга. "Показав рост на 25% с...    читать дальше
.
02 декабря 2019 года 18:30
Акции нефтегазовых компаний будут пользоваться спросом на этой неделе - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка полагают, что на этой неделе спросом будут пользоваться акции нефтегазовых компаний, особенно “голубые фишки” на фоне потенциала роста цены на нефть, говорится в обзоре инвестбанка. "Мы хотели бы особенно выделить бумаги OGZD, LKOD, ROSN. Поддержку Газпрому окажет и...    читать дальше
.
02 декабря 2019 года 18:11
Рынок ОФЗ находится в боковике и начнет выстраивать позиции в преддверии решения ЦБ РФ 13 декабря - Газпромбанк
Рынок ОФЗ находится в боковике – по итогам недели доходность вдоль кривой выросла на 5-10 б.п., отыграв аналогичный рост позапрошлой недели, говорится в обзоре Газпромбанка. В ходе текущей недели на рынок будут оказывать влияние внешние факторы, а также, возможно, данные по инфляции, по мере...    читать дальше
.
02 декабря 2019 года 17:46
BofA-ML повысил оценку акций и DR нефтегазовых компаний РФ на 2-27%, рейтинги не изменились
Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок (DR) анализируемых компаний РФ, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Карена Костаняна и Екатерины Смык. По итогам переоценки прогнозные цены этих бумаг были повышены на 2-27%, при этом...    читать дальше
.
02 декабря 2019 года 17:22
Избыток предложения формируется на рынке нефти - Julius Baer
Избыток предложения формируется на рынке нефти на фоне низкого спроса и растущих поставок из США, Канады, Бразилии и стран Североморского бассейна, и нефтедобывающие страны вряд ли смогут успешно этому противостоять, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления...    читать дальше
.
02 декабря 2019 года 16:58
Ближайшая перспектива рубля - диапазон на уровне 63,8-64,8 за доллар - Sberbank Asset Management
целевой диапазон на уровне 63,8-64,8 рубля за доллар, а до конца года возможно умеренное ослабление рубля, сообщается в обзоре Sberbank Asset Management. Основным фактором динамики российской валюты в ближайшее время может стать общее восприятие глобальных инвесторов всей группы валют...    читать дальше
.
02 декабря 2019 года 16:53
Интересна покупка акций "Северстали" и "Сургутнефтегаза", привлекательны акции АФК "Система" - ITI Capital
Аналитики ITI Capital считают, что, с точки зрения тактических идей, на этой неделе интересно выглядит покупка акций "Северстали" и "Сургутнефтегаза", а из фундаментальных инвестиционных идей привлекательно выглядят акции АФК "Система", говорится в комментарии. Инвесторы ждут свидетельств...    читать дальше
.
02 декабря 2019 года 16:40
Наиболее интересно смотрятся корпоративные облигации - Sberbank Asset Management
Рублевый долговой рынок по-прежнему выглядит привлекательно благодаря высоким реальным ставкам, замедлению инфляции и вероятному очередному снижению ключевой ставки ЦБ на горизонте шести месяцев. Наиболее интересно смотрятся корпоративные облигации, спреды по которым могут продемонстрировать...    читать дальше
.
02 декабря 2019 года 16:16
Рубль в декабре может протестировать отметки 65-65,50 за доллар - ГК "ФИНАМ"
Российская валюта в декабре может на время покинуть рамки "обжитого" в ноябре диапазона и протестировать отметки 65-65,50 руб./$, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Стабильность на мировых финансовых и сырьевых площадках на данном этапе создает относительно благоприятные условия для активов и...    читать дальше
.
02 декабря 2019 года 15:56
Опасность для фондовых "быков" представляет возможное ухудшение настроений на американских биржах - ИК "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии понедельника отступили наверх от района поддержек 2920 и 1430 пунктов соответственно, но в целом продолжают "боковое" движение без ярко выраженного направления. Во второй половине дня опасность для "быков" представляет возможное ухудшение настроений на...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.