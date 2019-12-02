Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют покупку акций Palo Alto Networks и повышают их целевую цену на ближайшие 18 месяцев до $275

Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование потенциальной доходности вложений в акции Palo Alto Networks - американской ИТ-компании с рыночной капитализацией около $21 млрд, предоставляющей решения для кибербезопасности предприятий, организаций и правительственных ведомств, отмечается в пресс-релизе "ФИНАМа". Акциям присвоена рекомендация "Покупать", целевая цена составляет $275 при текущей рыночной оценке около $220, потенциал роста - 24,8%.

Платформа безопасности, разработанная Palo Alto Networks, состоит из трех элементов - фаервол, продвинутая защита конечных точек и облако выявления киберугроз. Фаервол обеспечивает визуальный интерфейс и возможность контроля пользователем, а также защиту от киберугроз сетевого происхождения; вторая составляющая предотвращает кибератаки, осуществляемые посредством вредоносного кода или за счет слабых мест программного обеспечения; третий компонент платформы обеспечивает превентивные меры против кибератак и предоставляет антивирусное программное обеспечение как услугу (SaaS).

Мировые расходы на борьбу с киберпреступностью в ближайшие 5 лет, по некоторым прогнозам, превзойдут $1 трлн, и у Palo Alto Networks есть все шансы получить свою долю этих потенциальных потоков выручки, поскольку продукты компании имеют хорошую репутацию на рынке и пользуются спросом. В частности, согласно данным "магического квадранта" исследовательской фирмы Gartner, на рынке фаерволов корпоративного класса по итогам 2018 года Palo Alto Networks в седьмой раз подряд оказалась в числе лидеров.

Усилению спроса на решения для ИТ-безопасности способствуют не только атаки вредоносных программ, но также "облачная революция", которую претерпевает бизнес в мировом масштабе. Все больше компаний и организаций по всему миру переходят на "облачные" системы, и это ставит новые задачи для обеспечения безопасности цифровой информации. Такие задачи как раз и решает Palo Alto Networks - данная компания способна стать одним из главных бенефициаров роста спроса на кибербезопасность в свете вышеупомянутых тенденций.

Выручка Palo Alto Networks по итогам первого фискального квартала увеличилась на 17,7% (г/г) до $771,9 млн и превзошла усредненные прогнозы на $2,56 млн. Скорректированная чистая прибыль компании на акцию достигла $1,05 на акцию и оказалась на 2 цента выше усредненных прогнозов Уолл-Стрит. Вместе с тем, компания представила скорректированные прогнозы по прибыли на акцию на квартал с окончанием в январе в диапазоне $1,11-1,13, что оказалось ощутимо слабее консенсус-прогнозов.

"Мы в целом конструктивно оцениваем опубликованный компанией квартальный отчет и отмечаем, что негативная корректировка прогнозов Palo Alto на текущий квартал обусловлена, в первую очередь, издержками по приобретению компании Aporeto, а не неблагоприятными ожиданиями относительно перспектив бизнеса и операционной деятельности компании. Рост спроса на продукты и услуги в сфере кибербезопасности в глобальном масштабе продолжает способствовать динамичному расширению выручки Palo Alto Networks. Динамика квартальной выручки и чистой прибыли на акцию компании на данном этапе не внушает опасений с точки зрения долгосрочной перспективы. Мы по-прежнему рекомендуем покупку акций Palo Alto Networks и повышаем их целевую цену на ближайшие 18 месяцев до $275", - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова.