Цены на нефть, вероятно, останутся выше $60 - "Нордеа Банк"

Цены на нефть, вероятно, останутся выше $60/bbl, однако сильной положительной реакции на итоги встречи ОПЕК+ 5-6 декабря вряд ли стоит ожидать, говорится в обзоре "Нордеа Банка".

Нефтяные котировки прибавляют около 1% на старте недели, восстанавливаясь после существенного падения в пятницу. Контракты на Brent торгуются вблизи отметки $61,1/bbl, WTi - $55,9/bbl.

Поддержку ценам на нефть оказывают данные по деловой активности в Китае, которые оказались лучше ожиданий участников рынка. Кроме того, Иран заявил о том, что страны ОПЕК+ в ходе запланированной встречи 5-6 декабря обсудят более сильное сокращение нефтедобычи в рамках действующей сделки (объем дополнительных сокращений, как сообщил министр нефти Ирака, может составить 0,4 mbd).

"Тем не менее, реакция котировок на эти сообщения не была явно выраженной, так как ранее появлялось немало сообщений о том, что усиливать сокращение добычи нефти страны ОПЕК+ (в частности, Россия) пока не готовы. При этом вероятное продление сделки до июня 2020 года, которое, скорее всего, станет итогом предстоящей встречи ОПЕК+ в Вене, уже отыграно рынками. Таким образом, цены на нефть, вероятно, останутся выше $60/bbl, однако сильной положительной реакции на итоги встречи ОПЕК+ 5-6 декабря вряд ли стоит ожидать", - отмечаю аналитики "Нордеа Банка".