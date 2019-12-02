Ренессанс Капитал поднял рейтинг акций МРСК Волги до "покупать", но снизил для акций МРСК Урала до "продавать"

(добавлена таблица)

Москва. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены анализируемых межрегиональных распределительных сетевых компаний (МРСК), сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки рекомендация (рейтинг) для акций "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) была повышена с "держать" до "покупать".

В то же время для акций "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) рекомендация была понижена с "держать" до "продавать".

Рекомендации для акций остальных МРСК не изменились.

Аналитики ИК считают, что в сегменте межрегиональных распределительных компаний только акции "МРСК Волги" могу предложить инвесторам привлекательную дивидендную доходность.

"Среди анализируемых МРСК мы даем рекомендацию "покупать" для акций только одной компании, "держать" для акций пяти компаний и "продавать" для акций восьми компаний", - говорится в обзоре.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):

Прогнозная цена "МОЭСК" - 1,11 (текущая цена - 1,13), рекомендация - держать;

Прогнозная цена "Ленэнерго" - 5,54 (текущая цена - 7,03), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена "Ленэнерго" (для привилегированных акций) - 142 (текущая цена - 123), рекомендация - держать;

Прогнозная цена "МРСК Центра" - 0,29 (текущая цена - 0,28), рекомендация - держать;

Прогнозная цена "МРСК Волги" - 0,10 (текущая цена - 0,08), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена "МРСК Центра и Приволжья" - 0,20 (текущая цена - 0,21), рекомендация - держать;

Прогнозная цена "МРСК Урала" - 0,13 (текущая цена - 0,17), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена "МРСК Сибири" - 0,08 (текущая цена - 0,20), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена "ТРК" - 0,16 (текущая цена - 0,37), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена "ТРК" (для привилегированных акций) - 0,14 (текущая цена - 0,28), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена "Кубаньэнерго" - 41,8 (текущая цена - 62,3), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена "МРСК Юга" -0,07 (текущая цена - 0,06), рекомендация - держать;

Прогнозная цена "МРСК Северо-Запада" - 0,04 (текущая цена - 0,05), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена "МРСК Северного Кавказа" - 0,00 (текущая цена - 37,3), рекомендация - продавать.