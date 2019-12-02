Актуальным на ближайшие дни для пары доллар/рубль является диапазон 64-64,50 - Промсвязьбанк

Коррекция в нефтяных ценах не оказывает весомого влияния на краткосрочную динамику рубля, баланс внутренних рисков на декабрь не дает оснований ожидать резкого роста волатильности, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Актуальным на ближайшие дни для пары доллар/рубль является диапазон 64-64,50.

Внутренние факторы в последние месяцы оказывают преимущественно нейтральный эффект на рубль, и низкая активность на глобальных рынках в последние недели способствует заметному снижению волатильности в российской валюте, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Показатель вмененной волатильности рубля на прошлой неделе опустился до 7,64%, что является минимумами с конца 2013-начала 2014 г. (еще до введения режима "свободного плавания" рубля). "С нашей точки зрения, отчасти это является свидетельством стабильной текущей макро ситуации в РФ, но отчасти может говорить и о том, что в текущие цены на российские активы не закладываются сохраняющиеся риски. По нашей модели в текущем курсе рубля, например, совсем не учтены санкционные риски, что создает угрозу в случае новой волны эскалации этой проблемы", - пишет в обзоре М. Поддубский.

Заметным фактором для российских инвесторов является снижение в конце прошлой недели нефтяных котировок (цены на нефть марки Brent ушли ниже отметки в $61,50), однако в краткосрочной перспективе корреляция рубля с нефтяными ценами остается на сравнительно низком уровне (около 35% по дневным изменениям за последние 60 дней). "Согласно нашей модели, при ценах на нефть вблизи 62 долл./барр. и текущем уровне ключевых макропоказателей равновесный курс пары доллар/рубль расположен в диапазоне 65-66 – масштаб текущей переоценки в рубле не столь значителен, чтобы оказывать весомое влияние на динамику рубля в краткосрочной перспективе", - указывает специалист банка.

"С точки зрения текущего счета, сезонно ноябрь и декабрь близкие месяцы, объем налоговых платежей в декабре после низких объемов ноября возвращается к нормам чуть выше среднего, и конец года традиционно сопровождается повышенным объемом выплат российских компаний по внешнему долгу, однако при появлении локального дефицита валюты Банк России использует механизмы ее предоставления (например, валютный своп), что снижает напряжение на рынке. Подобная картина не дает видимых оснований ожидать заметного роста волатильности рубля, однако тот факт, что подразумеваемая волатильность российской валюты уже находится на многолетних минимумах, говорит о том, что появление любых факторов риска может резко изменить ситуацию", - отмечает Михаил Поддубский.

"Торги в паре доллар/рубль сместились в диапазон 64-64,50, который считаем актуальным на ближайшие дни. На горизонте нескольких недель при нейтральном внешнем фоне видим основания для роста пары доллар/рубль выше 65", - пишет в обзоре главный аналитик Промсвязьбанка.