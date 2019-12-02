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02 декабря 2019 года 11:14
Актуальным на ближайшие дни для пары доллар/рубль является диапазон 64-64,50 - Промсвязьбанк
Коррекция в нефтяных ценах не оказывает весомого влияния на краткосрочную динамику рубля, баланс внутренних рисков на декабрь не дает оснований ожидать резкого роста волатильности, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Актуальным на ближайшие дни для пары доллар/рубль является диапазон 64-64,50. Внутренние факторы в последние месяцы оказывают преимущественно нейтральный эффект на рубль, и низкая активность на глобальных рынках в последние недели способствует заметному снижению волатильности в российской валюте, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Показатель вмененной волатильности рубля на прошлой неделе опустился до 7,64%, что является минимумами с конца 2013-начала 2014 г. (еще до введения режима "свободного плавания" рубля). "С нашей точки зрения, отчасти это является свидетельством стабильной текущей макро ситуации в РФ, но отчасти может говорить и о том, что в текущие цены на российские активы не закладываются сохраняющиеся риски. По нашей модели в текущем курсе рубля, например, совсем не учтены санкционные риски, что создает угрозу в случае новой волны эскалации этой проблемы", - пишет в обзоре М. Поддубский. Заметным фактором для российских инвесторов является снижение в конце прошлой недели нефтяных котировок (цены на нефть марки Brent ушли ниже отметки в $61,50), однако в краткосрочной перспективе корреляция рубля с нефтяными ценами остается на сравнительно низком уровне (около 35% по дневным изменениям за последние 60 дней). "Согласно нашей модели, при ценах на нефть вблизи 62 долл./барр. и текущем уровне ключевых макропоказателей равновесный курс пары доллар/рубль расположен в диапазоне 65-66 – масштаб текущей переоценки в рубле не столь значителен, чтобы оказывать весомое влияние на динамику рубля в краткосрочной перспективе", - указывает специалист банка. "С точки зрения текущего счета, сезонно ноябрь и декабрь близкие месяцы, объем налоговых платежей в декабре после низких объемов ноября возвращается к нормам чуть выше среднего, и конец года традиционно сопровождается повышенным объемом выплат российских компаний по внешнему долгу, однако при появлении локального дефицита валюты Банк России использует механизмы ее предоставления (например, валютный своп), что снижает напряжение на рынке. Подобная картина не дает видимых оснований ожидать заметного роста волатильности рубля, однако тот факт, что подразумеваемая волатильность российской валюты уже находится на многолетних минимумах, говорит о том, что появление любых факторов риска может резко изменить ситуацию", - отмечает Михаил Поддубский. "Торги в паре доллар/рубль сместились в диапазон 64-64,50, который считаем актуальным на ближайшие дни. На горизонте нескольких недель при нейтральном внешнем фоне видим основания для роста пары доллар/рубль выше 65", - пишет в обзоре главный аналитик Промсвязьбанка.
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02 декабря 2019 года 19:42
Рубль вечером развернулся вверх к доллару и продолжает снижаться к евро следом за их динамикой на Forex
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.02 декабря 2019 года 19:37
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.02 декабря 2019 года 19:09
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.02 декабря 2019 года 19:06
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.02 декабря 2019 года 18:56
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.02 декабря 2019 года 18:30
Аналитики Альфа-банка полагают, что на этой неделе спросом будут пользоваться акции нефтегазовых компаний, особенно “голубые фишки” на фоне потенциала роста цены на нефть, говорится в обзоре инвестбанка. "Мы хотели бы особенно выделить бумаги OGZD, LKOD, ROSN. Поддержку Газпрому окажет и... читать дальше
.02 декабря 2019 года 18:11
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.02 декабря 2019 года 17:46
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.02 декабря 2019 года 17:22
Избыток предложения формируется на рынке нефти на фоне низкого спроса и растущих поставок из США, Канады, Бразилии и стран Североморского бассейна, и нефтедобывающие страны вряд ли смогут успешно этому противостоять, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления... читать дальше
.02 декабря 2019 года 16:58
целевой диапазон на уровне 63,8-64,8 рубля за доллар, а до конца года возможно умеренное ослабление рубля, сообщается в обзоре Sberbank Asset Management. Основным фактором динамики российской валюты в ближайшее время может стать общее восприятие глобальных инвесторов всей группы валют... читать дальше
.02 декабря 2019 года 16:53
Интересна покупка акций "Северстали" и "Сургутнефтегаза", привлекательны акции АФК "Система" - ITI Capital
Аналитики ITI Capital считают, что, с точки зрения тактических идей, на этой неделе интересно выглядит покупка акций "Северстали" и "Сургутнефтегаза", а из фундаментальных инвестиционных идей привлекательно выглядят акции АФК "Система", говорится в комментарии. Инвесторы ждут свидетельств... читать дальше
.02 декабря 2019 года 16:40
Рублевый долговой рынок по-прежнему выглядит привлекательно благодаря высоким реальным ставкам, замедлению инфляции и вероятному очередному снижению ключевой ставки ЦБ на горизонте шести месяцев. Наиболее интересно смотрятся корпоративные облигации, спреды по которым могут продемонстрировать... читать дальше
.02 декабря 2019 года 16:16
Российская валюта в декабре может на время покинуть рамки "обжитого" в ноябре диапазона и протестировать отметки 65-65,50 руб./$, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Стабильность на мировых финансовых и сырьевых площадках на данном этапе создает относительно благоприятные условия для активов и... читать дальше
.02 декабря 2019 года 15:56
Опасность для фондовых "быков" представляет возможное ухудшение настроений на американских биржах - ИК "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии понедельника отступили наверх от района поддержек 2920 и 1430 пунктов соответственно, но в целом продолжают "боковое" движение без ярко выраженного направления. Во второй половине дня опасность для "быков" представляет возможное ухудшение настроений на... читать дальше
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