Рубль остается лидером по привлекательности для глобальных фондов - РФПИ

Рубль остается лидером по привлекательности для глобальных фондов, но в текущих условиях далее наращивать позиции они, вероятно, не готовы, что подтверждается завидной стабильностью чистой спекулятивной позицией в рубле (данные CFTC), говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого.

По мнению эксперта, поддержать умеренно-негативную динамику в начале новой недели может резкое снижение цен на нефть к понедельнику до уровня $61/брл., ниже которого цены пока не пошли. Из локальных событий Дмитрий Полевой отметил публикацию в среду данных об объеме покупок валюты Минфином на декабрь, но, по оценкам эксперта РФПИ, существенных изменений по сравнению с ноябрьской цифрой ждать не стоит (215 млрд руб. против 228 млрд руб. в ноябре).

В понедельник ожидается движение валютного курса в диапазоне 64,25-64,50 руб./долл.