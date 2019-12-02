Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ ноябре оказался на минимуме с мая 2009г - IHS Markit

(расширенная версия; уточнен 3-й абзац: ноябрь стал седьмым месяцем непрерывного снижения)

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в ноябре 2019 года рухнул до 45,6 пункта с 47,2 пункта в октябре, оказавшись на минимуме с мая 2009 года, согласно исследованию IHS Markit.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Ноябрь стал седьмым месяцем непрерывного снижения деловой активности в промышленных секторах РФ.

Ключевым фактором устойчивого снижения деловой активности в обрабатывающих отраслях стало дальнейшее сокращение объемов производства в ноябре на фоне уменьшения новых заказов. Согласно полученным сообщениям, падение было связано с ослаблением спроса и потерей клиентов. При этом темпы снижения ускорились и достигли максимума более чем за десять лет.

Объемы новых заказов на фоне слабого спроса в обрабатывающих отраслях РФ снижались максимальными с марта 2009 года темпами. Падение объемов новых заказов обычно связывалось с неуверенностью клиентов. Экспортный спрос также упал существенными темпами.

Соответственно, компании указали в ноябре на более низкую степень оптимизма относительно роста объемов производства на предстоящий год. Уровень деловых ожиданий был минимальным за два года, причем снижение позитивных настроений, как правило, объяснялось ослаблением спроса.

Неуверенность в отношении перспектив повлияла на решения по занятости: производители в ноябре сокращали рабочие места самыми быстрыми темпами с мая на фоне более низких производственных потребностей.

Более того, снижение нагрузки на производственные мощности привело к резкому сокращению объемов незавершенных заказов.

Ценовое давление оставалось в ноябре низким в историческом контексте. Издержки росли минимальными темпами с февраля 2017 года, поскольку более слабый спрос на сырье и материалы вынуждал некоторых поставщиков предлагать скидки. Отпускные цены тоже показали лишь незначительный рост, так как компании пытались сохранить конкурентоспособность.

Устойчивое падение покупательской активности привело к дальнейшему сокращению сырьевых запасов, поскольку компании все чаще удовлетворяли спрос, продавая со склада и используя ранее приобретенное сырье.

"Производственные компании продолжали подчеркивать сложные условия внутреннего и внешнего спроса, при этом сектор продемонстрировал худшие показатели с мая 2009 года в ноябре. Ухудшение было вызвано падением новых заказов и последующим падением объемов производства. В результате компании были менее уверены в росте производства в предстоящем году, и эта нерешительность также отразилась в более резком падении занятости. Наш текущий прогноз промышленного производства указывает на замедление производства в последнем квартале 2019 года и в первые месяцы 2020 года", - отметила экономист компании IHS Markit Шиан Джонс.