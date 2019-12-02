.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ ноябре оказался на минимуме с мая 2009г - IHS Markit
.
02 декабря 2019 года 10:44
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ ноябре оказался на минимуме с мая 2009г - IHS Markit
(расширенная версия; уточнен 3-й абзац: ноябрь стал седьмым месяцем непрерывного снижения) Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в ноябре 2019 года рухнул до 45,6 пункта с 47,2 пункта в октябре, оказавшись на минимуме с мая 2009 года, согласно исследованию IHS Markit. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение. Ноябрь стал седьмым месяцем непрерывного снижения деловой активности в промышленных секторах РФ. Ключевым фактором устойчивого снижения деловой активности в обрабатывающих отраслях стало дальнейшее сокращение объемов производства в ноябре на фоне уменьшения новых заказов. Согласно полученным сообщениям, падение было связано с ослаблением спроса и потерей клиентов. При этом темпы снижения ускорились и достигли максимума более чем за десять лет. Объемы новых заказов на фоне слабого спроса в обрабатывающих отраслях РФ снижались максимальными с марта 2009 года темпами. Падение объемов новых заказов обычно связывалось с неуверенностью клиентов. Экспортный спрос также упал существенными темпами. Соответственно, компании указали в ноябре на более низкую степень оптимизма относительно роста объемов производства на предстоящий год. Уровень деловых ожиданий был минимальным за два года, причем снижение позитивных настроений, как правило, объяснялось ослаблением спроса. Неуверенность в отношении перспектив повлияла на решения по занятости: производители в ноябре сокращали рабочие места самыми быстрыми темпами с мая на фоне более низких производственных потребностей. Более того, снижение нагрузки на производственные мощности привело к резкому сокращению объемов незавершенных заказов. Ценовое давление оставалось в ноябре низким в историческом контексте. Издержки росли минимальными темпами с февраля 2017 года, поскольку более слабый спрос на сырье и материалы вынуждал некоторых поставщиков предлагать скидки. Отпускные цены тоже показали лишь незначительный рост, так как компании пытались сохранить конкурентоспособность. Устойчивое падение покупательской активности привело к дальнейшему сокращению сырьевых запасов, поскольку компании все чаще удовлетворяли спрос, продавая со склада и используя ранее приобретенное сырье. "Производственные компании продолжали подчеркивать сложные условия внутреннего и внешнего спроса, при этом сектор продемонстрировал худшие показатели с мая 2009 года в ноябре. Ухудшение было вызвано падением новых заказов и последующим падением объемов производства. В результате компании были менее уверены в росте производства в предстоящем году, и эта нерешительность также отразилась в более резком падении занятости. Наш текущий прогноз промышленного производства указывает на замедление производства в последнем квартале 2019 года и в первые месяцы 2020 года", - отметила экономист компании IHS Markit Шиан Джонс.
.
02 декабря 2019 года 19:42
Рубль вечером развернулся вверх к доллару и продолжает снижаться к евро следом за их динамикой на Forex
Москва. 2 декабря. Доллар развернулся вниз, евро умеренно повышается на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль немного слабеет к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах. читать дальше
.02 декабря 2019 года 19:37
Москва. 2 декабря. Рынок акций РФ, демонстрировавший в начале дня умеренный рост, закрылся в понедельник умеренным снижением на фоне ухудшения ситуации на мировых фондовых площадках после заявлений президента США Дональда Трампа о возвращении пошлин на стальную и алюминиевую продукцию из Аргентины и Бразилии читать дальше
.02 декабря 2019 года 19:09
Москва. 2 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник снижаются следом за рынком базовых активов в ожидании новостей относительно американо-китайского торгового соглашения и данных макроэкономической статистики, публикация которых должна состояться позднее на неделе. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) снижаются в цене менее заметными темпами, чем российские бумаги, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.02 декабря 2019 года 19:06
Доллару в данный момент открыта дорога в район 65 рублей, что более соответствует текущим фундаментальным предпосылкам, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Основные мировые валюты на валютной секции Московской биржи продемонстрировали в понедельник... читать дальше
.02 декабря 2019 года 18:56
Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии понедельника вышли в минус и стремились в район поддержек 2920 и 1430 пунктов, отмечается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. По мнению эксперта, рынку по-прежнему не хватает импульса для развития роста, которому мешают негативные... читать дальше
.02 декабря 2019 года 18:45
Аналитики Julius Baer сохраняют позицию "выше рынка" по глобальному производственному сектору, отмечая, что перспективы циклического и структурного роста остаются высокими, говорится в комментарии руководителя отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрика Ланга. "Показав рост на 25% с... читать дальше
.02 декабря 2019 года 18:30
Аналитики Альфа-банка полагают, что на этой неделе спросом будут пользоваться акции нефтегазовых компаний, особенно “голубые фишки” на фоне потенциала роста цены на нефть, говорится в обзоре инвестбанка. "Мы хотели бы особенно выделить бумаги OGZD, LKOD, ROSN. Поддержку Газпрому окажет и... читать дальше
.02 декабря 2019 года 18:11
Рынок ОФЗ находится в боковике и начнет выстраивать позиции в преддверии решения ЦБ РФ 13 декабря - Газпромбанк
Рынок ОФЗ находится в боковике – по итогам недели доходность вдоль кривой выросла на 5-10 б.п., отыграв аналогичный рост позапрошлой недели, говорится в обзоре Газпромбанка. В ходе текущей недели на рынок будут оказывать влияние внешние факторы, а также, возможно, данные по инфляции, по мере... читать дальше
.02 декабря 2019 года 17:46
Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок (DR) анализируемых компаний РФ, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Карена Костаняна и Екатерины Смык. По итогам переоценки прогнозные цены этих бумаг были повышены на 2-27%, при этом... читать дальше
.02 декабря 2019 года 17:22
Избыток предложения формируется на рынке нефти на фоне низкого спроса и растущих поставок из США, Канады, Бразилии и стран Североморского бассейна, и нефтедобывающие страны вряд ли смогут успешно этому противостоять, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления... читать дальше
.02 декабря 2019 года 16:58
целевой диапазон на уровне 63,8-64,8 рубля за доллар, а до конца года возможно умеренное ослабление рубля, сообщается в обзоре Sberbank Asset Management. Основным фактором динамики российской валюты в ближайшее время может стать общее восприятие глобальных инвесторов всей группы валют... читать дальше
.02 декабря 2019 года 16:53
Интересна покупка акций "Северстали" и "Сургутнефтегаза", привлекательны акции АФК "Система" - ITI Capital
Аналитики ITI Capital считают, что, с точки зрения тактических идей, на этой неделе интересно выглядит покупка акций "Северстали" и "Сургутнефтегаза", а из фундаментальных инвестиционных идей привлекательно выглядят акции АФК "Система", говорится в комментарии. Инвесторы ждут свидетельств... читать дальше
.02 декабря 2019 года 16:40
Рублевый долговой рынок по-прежнему выглядит привлекательно благодаря высоким реальным ставкам, замедлению инфляции и вероятному очередному снижению ключевой ставки ЦБ на горизонте шести месяцев. Наиболее интересно смотрятся корпоративные облигации, спреды по которым могут продемонстрировать... читать дальше
.02 декабря 2019 года 16:16
Российская валюта в декабре может на время покинуть рамки "обжитого" в ноябре диапазона и протестировать отметки 65-65,50 руб./$, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Стабильность на мировых финансовых и сырьевых площадках на данном этапе создает относительно благоприятные условия для активов и... читать дальше
.02 декабря 2019 года 15:56
Опасность для фондовых "быков" представляет возможное ухудшение настроений на американских биржах - ИК "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии понедельника отступили наверх от района поддержек 2920 и 1430 пунктов соответственно, но в целом продолжают "боковое" движение без ярко выраженного направления. Во второй половине дня опасность для "быков" представляет возможное ухудшение настроений на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.