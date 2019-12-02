Пара USD/RUB на текущей неделе продолжит торговаться в диапазоне 64,2-64,6 - Росбанк

Пара USD/RUB на текущей неделе продолжит торговаться в диапазоне 64,2-64,6, а пара EUR/RUB - в диапазоне 70,6-71,0, сообщается в комментарии Росбанка.

На предстоящей неделе ключевое событие для российского валютного рынка - встреча стран ОПЕК+ (5-6 декабря). "Рыночный консенсус не ожидает сюрпризов от заседания: страны, вероятно, продлят текущее соглашение о сокращении добычи без изменения объёмов, - отмечают эксперты банка. - Однако нефтяной рынок традиционно следит за любыми комментариями представителей стран ОПЕК+ во время пресс-конференций, поэтому волатильности на нефтяном рынке не удастся избежать".

Также аналитики Росбанка отмечают, что со второй половины среды по пятницу активность российских участников рынка будет пониженной из-за крупного облигационного Конгресса в Санкт-Петербурге.

"В "черную пятницу" на российском валютном рынке также происходила распродажа, - напоминают эксперты банка. - По итогам дня пара USD/RUB пробила отметку 64,3 (+0,4%) впервые за последние две недели, а пара EUR/RUB тестировала отметку 71,0 (+0,6%). Причиной для ослабления рубля выступили локальные факторы, а именно, окончание налогового периода - основные конкуренты рубля завершили день разнонаправленно, но, в своем большинстве, без значимого ослабления позиций".